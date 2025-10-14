Ngày 13/10/2025, Bộ Công an phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức Triển lãm ảnh nói trên nhằm mang đến cho bạn bè quốc tế một góc nhìn toàn diện về một Việt Nam hiện đại, nhân văn, hội nhập và năng động, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam trong tiến trình phát triển bền vững, bao trùm và vì con người.

Triển lãm ảnh thu hút sự tham gia của hơn 70 Đại sứ, Đại biện - Trưởng cơ quan đại diện các nước tại New York, Mỹ và hơn 300 khách quốc tế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chủ trì lễ khai mạc. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025 và đồng thời triển khai các hoạt động vận động ứng cử nhiệm kỳ 2026 – 2028; qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, hợp tác và cam kết mạnh mẽ, lâu dài của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chủ trì lễ khai mạc triển lãm.

Không gian đối thoại bằng hình ảnh: Việt Nam – Bản sắc, Nhân văn và Hội nhập

Triển lãm trưng bày hơn 50 bức ảnh nghệ thuật, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, từ Vịnh Hạ Long hùng vĩ, ruộng bậc thang vùng Tây Bắc, Phố cổ Hội An cổ kính, đến nhịp sống hiện đại sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện sống động về sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh tinh thần nhân văn, lòng khoan dung và tôn trọng sự khác biệt, những giá trị cốt lõi được thể hiện qua thông điệp của triển lãm: “Tôn trọng và Thấu hiểu. Đối thoại và Hợp tác. Mọi quyền con người - Cho tất cả mọi người.”

Đặc biệt, nhiều tác phẩm ảnh tập trung thể hiện những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, từ bình đẳng giới, quyền trẻ em, giáo dục, y tế, phát triển vùng dân tộc thiểu số, đến ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường – minh chứng sinh động cho nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Tham dự lễ khai mạc dự kiến có đại diện các cơ quan Liên Hợp Quốc, các phái đoàn thường trực, các tổ chức quốc tế, cùng bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại New York. Vì vậy, triển lãm còn tạo diễn đàn để giao lưu, thông tin về đất nước Việt Nam, giới thiệu về đất nước, con người, văn hoá Việt Nam; giới thiệu các ưu tiên, sáng kiến, đóng góp của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc trong thời gian tới, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10/2025 và đang tái ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2025-2026.

Vận động ứng cử nhiệm kỳ 2026 – 2028

Bên cạnh mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước, con người và chính sách nhân văn của Việt Nam, Triển lãm tại New York cũng là hoạt động trọng điểm trong chiến dịch vận động Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026–2028.

Thông qua triển lãm, Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp về một quốc gia thành viên tích cực, có trách nhiệm, luôn đề cao đối thoại và hợp tác trong bảo đảm quyền con người, đồng thời chia sẻ thực tiễn tốt và kinh nghiệm phát triển bền vững, bao trùm, phù hợp với tinh thần Hiến chương Liên Hợp Quốc và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền; cam kết tiếp tục đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy quyền con người dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, nhân văn và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Triển lãm tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York nằm trong chuỗi các sự kiện văn hoá nhân dịp Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ thành viên HĐNQ LHQ 2023-2025 và tái ứng cử nhiệm kỳ 2026 - 2028 do các cơ quan liên quan của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tổ chức.