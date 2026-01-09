Ngày 9/1, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) cho biết, năm nay nhà trường tổ chức 2 chuyến xe, đưa khoảng 100 sinh viên về quê đón Tết. Đối tượng hỗ trợ là các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em bị ảnh hưởng bởi các đợt bão lũ vừa qua.

Trao đổi với VietNamNet, thầy Trương Ngọc Sơn, Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết, chương trình đã được nhà trường duy trì 2 năm qua, trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thông báo cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đăng ký chuyến xe đưa về quê đón Tết. Ảnh: Chụp màn hình.

“Nhà trường mong muốn những chuyến xe này không chỉ đưa các em về quê, mà còn mang theo sự quan tâm, sẻ chia để các em cảm nhận được hơi ấm gia đình, cộng đồng trong những ngày Tết”, thầy Sơn chia sẻ.

Theo kế hoạch, ngày 7/2, các chuyến xe "0 đồng" sẽ xuất phát, đưa sinh viên về các tỉnh phía Bắc đến Nghệ An và phía Nam đến Khánh Hòa. Mỗi sinh viên còn được nhận một suất quà gồm bánh kẹo, mứt... mang về biếu gia đình.

Trong khi đó, Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng cho biết đã trao 350 vé xe Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến từ các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

TS Nguyễn Thị Anh Đào trao các vé xe Tết cho sinh viên. Ảnh: G.X

Theo TS Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng, đây là năm thứ 14 chương trình hỗ trợ vé xe Tết được duy trì. Đến nay, tổng số vé đã trao lên tới 5.159 vé, mỗi vé trị giá 200.000 đồng – con số không lớn, nhưng chứa đựng nhiều yêu thương.

“Ngoài vé xe Tết, năm nay nhà trường còn dành 300 triệu đồng hỗ trợ gần 200 sinh viên có gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ. Nhà trường mong muốn góp thêm nhiều chiếc vé yêu thương để sinh viên khó khăn được về nhà đón Tết cùng gia đình.”, TS Đào bày tỏ.

Những suất vé xe miễn phí đã trở thành món quà Tết đầy ý nghĩa cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: G.X

Xúc động khi cầm trên tay tấm vé xe Tết, bạn Hồng Thị Trúc Giang, sinh viên năm 3 ngành Thương mại điện tử (Đại học Đông Á Đà Nẵng), quê xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, không giấu được niềm vui: “Với em, tấm vé xe Tết không chỉ giúp em được trở về nhà, mà còn là sự quan tâm, động viên rất lớn từ thầy cô và nhà trường. Được nhận vé xe năm thứ hai, em thật sự biết ơn vì đó là sự sẻ chia thiết thực, tiếp thêm động lực để em và nhiều bạn sinh viên xa nhà yên tâm sum vầy cùng gia đình mỗi dịp Tết đến”.

Giang cho biết, chính sự sẻ chia ấy, em và các bạn càng tích cực tham gia các hoạt động trách nhiệm cộng đồng do nhà trường tổ chức, mong muốn lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn khác.

Cùng chung tinh thần sẻ chia, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng cũng đã trao 50 suất vé xe về quê đón Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tập xa nhà, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng sinh viên.