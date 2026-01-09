Nguồn gốc lịch sử của Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên

Sau Cách mạng Tháng Tám, học sinh, sinh viên hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xung kích thực hiện 3 nhiệm vụ lớn do Bác Hồ và Chính phủ đề ra: Diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm. Từ năm 1947-1949, ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội đã thành lập Hội Học sinh kháng chiến, Đoàn Sinh viên kháng chiến, sau đó phát triển ra nhiều trường ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Số lượng học sinh, sinh viên được kết nạp vào Đoàn và Đảng khá đông. Các hoạt động của học sinh, sinh viên kháng chiến ngày càng phong phú, đa dạng và dần lan rộng ra cả Đông Dương.

Ngày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và nhân dân biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt, mở lại trường học. Thế nhưng, đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man.

Cuộc đàn áp đẫm máu và tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của anh Trần Văn Ơn làm dấy lên trong học sinh, sinh viên và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn lòng căm thù giặc và ý chí kiên quyết đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai.

Ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tháng 2/1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9/1 hàng năm làm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V (22-23/11/1993) tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 9/1 làm Ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam.

Năm 2026 là mốc kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2026).

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Vào ngày này hằng năm, Hội Sinh viên Việt Nam đều tổ chức lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh những học sinh, sinh viên đạt thành tích cao, có nhiều đóng góp, có cống hiến xuất sắc để thể hiện niềm tự hào đối với thế hệ đi trước.

76 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng và trở thành niềm tự hào của lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên.

Trong lịch sử đất nước, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, được Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng, đó là:

- Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với lý tưởng của Đảng.

- Truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

- Tinh thần sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng bào, nhân dân. Đã có nhiều tấm gương quên mình giúp dân, hình ảnh sinh viên tình nguyện đã trở thành hình ảnh đẹp trong xã hội.

Với những thành tích đạt được, Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như: Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2000), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2005), Huân chương Sao Vàng (năm 2010), Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2, năm 2020).

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, có những đóng góp không nhỏ trong mỗi bước trưởng thành của phong trào thanh niên bằng các hoạt động thiết thực, phong phú. Hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam có 23 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 26 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc trung ương, 15 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với hơn 1,3 triệu hội viên.