Ở tuổi 100, cơn đau lưng dữ dội do gãy xẹp đốt sống đã khiến cụ bà T.T.D (Lâm Đồng) gần như bất động.

Cụ D. đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trong tình trạng đau lưng dữ dội, không thể ngồi dậy hay đi lại. Các bác sĩ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chẩn đoán cụ bị gãy xẹp nhiều thân đốt sống trên nền loãng xương nặng, cụ được các bác sĩ tư vấn nhập viện theo dõi điều trị, tuy nhiên do tuổi cao và lo ngại về rủi ro, gia đình xin tạm hoãn để tiếp tục theo dõi tại nhà.

Một tuần sau, khi cơn đau ngày càng dữ dội, gần như không chịu nổi, người nhà đưa bà quay lại bệnh viện hy vọng tìm giải pháp cho bà hết đau. Tại đây, kết quả chụp MRI cột sống ghi nhận rõ hình ảnh gãy xẹp đốt thắt lưng L3 cấp tính, phù tủy xương - nguyên nhân chính gây ra cơn đau.

Hình ảnh MRI cho thấy gãy xẹp nhiều đốt sống trên nền loãng xương nặng, trong đó đốt L3 gãy cấp tính phù tủy xương

Trường hợp của cụ bà trở nên phức tạp hơn, do tuổi cao đi kèm với tình trạng nội khoa phức tạp và nghi ngờ có khối u tại phổi được phát hiện trong quá trình chuẩn bị tiền phẫu, khiến việc lựa chọn phương án điều trị cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định kịp thời

Trước tình huống này, BS.CKII Nguyễn Quốc Hùng - Khoa Chấn thương chỉnh hình Cột sống, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cùng ê-kíp đã khẩn trương tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, bao gồm: Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức, Tim mạch, Nội tiết và Ung bướu.

Các bác sĩ hội chẩn cấp bệnh viện

Hội đồng chuyên môn nhận định việc kéo dài điều trị bảo tồn sẽ khiến người bệnh tiếp tục chịu đựng đau và đối mặt với nguy cơ biến chứng nặng nề do nằm lâu, như loét tì đè, viêm phổi, nhiễm trùng tiểu. Sau khi đánh giá, hội đồng chuyên môn thống nhất phương án can thiệp sớm bằng bơm xi măng sinh học vào đốt sống bị gãy, với mục tiêu giúp cụ bà giảm đau nhanh, phục hồi vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống.

23 phút can thiệp an toàn

Ca can thiệp được thực hiện bởi BS.CKII Nguyễn Quốc Hùng và ê-kíp, dưới hướng dẫn của hệ thống C-arm hiện đại. Toàn bộ quá trình bơm xi măng sinh học vào thân sống L3 chỉ diễn ra trong 23 phút, can thiệp không mất máu, chỉ cần gây tê tại chỗ, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình.

Đây là các yếu tố đặc biệt quan trọng, đảm bảo an toàn cho một ca phẫu thuật ở nhóm tuổi 100 - một thách thức lớn.

Chưa đầy 12 giờ sau can thiệp, sáng hôm sau, cụ đã có thể ngồi dậy và bước đi chậm rãi dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và được xuất viện chỉ trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật.

BS.CKII Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh: “Điều quý giá nhất không chỉ là thành công về mặt kỹ thuật, mà còn ở giá trị nhân văn sâu sắc. Ở tuổi 100, việc giảm đau, giúp người bệnh ngồi dậy, đi lại được và xuất viện sớm là một bước tiến rất lớn, mang lại chất lượng sống và niềm vui cho cả gia đình. Thành công này là kết quả của sự phối hợp đa chuyên khoa với tinh thần không để tuổi tác trở thành giới hạn trong điều trị”.

Trường hợp này là minh chứng rõ ràng cho năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ: tuổi tác không phải là giới hạn cho nỗ lực chăm sóc, điều trị và phục hồi chất lượng sống của người bệnh.