Đây là thông tin được PGS.TS.BS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết tại hội nghị Khôi phục chức năng khớp tự nhiên trong phẫu thuật. Hội nghị do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Hội Nội soi khớp và thay khớp Việt Nam phối hợp tổ chức hôm nay (13/12).

PGS Hoàng nhớ lại: “Cách đây 20 năm, bệnh nhân Việt Nam muốn thay xương khớp phải tốn rất nhiều tiền để sang Đức hoặc các nước khác. Nhưng vài năm trở lại đây, ngành phẫu thuật nội soi khớp, thay khớp của nước ta đã thực sự phát triển”.

PGS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh: N. Huyền

Từ một đơn vị y tế nhỏ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã liên tục nâng cao tay nghề, chuyển giao công nghệ, trở thành bệnh viện thứ 6 trong cả nước được xếp hạng đặc biệt, đạt nhiều tiến bộ trong một số lĩnh vực, bao gồm thay khớp.

Bệnh viện từng phẫu thuật thay khớp vai thành công cho một cụ ông 92 tuổi. Trước khi nhập viện, cụ bị ngã gãy tay. Tuổi cao kết hợp với chấn thương khiến cụ không thể cử động cánh tay. Thế nhưng, chỉ sau hai ngày phẫu thuật, tay của bệnh nhân đã cử động tốt và hồi phục nhanh chóng.

Chưa đến 50 tuổi đã phải thay khớp

Trao đổi bên lề hội nghị, TS.BS Hoàng Văn Dung - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết thêm, hiện nay, số bệnh nhân phải thay khớp có xu hướng gia tăng rất lớn, chủ yếu do vận động không đúng cách, người cao tuổi mắc bệnh xương khớp.

Chỉ tính riêng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, mỗi năm, Khoa Chấn thương chỉnh hình phải thay khớp cho khoảng 600 bệnh nhân.

TS.BS Hoàng Văn Dung - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh: N. Huyền

Đáng lưu ý, đối tượng phải thay khớp ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là nam giới. Ths. Nhâm Quang Trường, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói: “Nhiều bệnh nhân được chỉ định thay khớp háng khi chưa đến 40-50 tuổi, thậm chí có trường hợp còn trẻ hơn”.

Theo bác sĩ Trường, nguyên nhân dẫn đến xu hướng trên là lạm dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích kéo dài nhiều năm. Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ hoại tử chỏm xương đùi, thoái hóa khớp háng sớm và tổn thương khớp không hồi phục.

Bên cạnh đó, lối sống thiếu lành mạnh, ít vận động, căng thẳng kéo dài và không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ cũng góp phần thúc đẩy quá trình tổn thương khớp ở người trẻ.