Pickleball được xem là môn thể thao nhẹ nhàng, phù hợp nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, một ca bệnh mới được ghi nhận tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho thấy, nếu chủ quan trong khởi động và vận động, người chơi - đặc biệt là người trung niên - vẫn có thể đối mặt với chấn thương khớp gối nghiêm trọng, thậm chí phải phẫu thuật.

ThS. BS Nhâm Quang Trường, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam, 46 tuổi, đến khám trong tình trạng đau và cảm giác mất vững khớp gối phải kéo dài.

Khoảng 5 tuần trước khi nhập viện, người này đã thực hiện một động tác xoay gối đột ngột để đỡ bóng. Khi tiếng kêu "rắc" phát ra, bệnh nhân cảm thấy đau nhói vùng khớp gối phải khiến ông ngã khuỵu trên sân.

“Bệnh nhân vẫn đi cà nhắc được nhưng đau âm ỉ kéo dài kèm theo cảm giác lỏng, mất vững khớp gối khi vận động. Các triệu chứng trở nên rõ rệt hơn khi người bệnh lên xuống cầu thang hoặc trong những tình huống phải đổi hướng di chuyển, xoay gối. Dù bệnh nhân đã nghỉ ngơi, chườm lạnh, uống thuốc chống phù nề nhưng tình trạng đau, mất vững không cải thiện. Lúc này, bệnh nhân mới đến bệnh viện để được thăm khám chuyên sâu”, bác sĩ Trường cho biết.

ThS. BS Nhâm Quang Trường (bên trái) phẫu thuật cho bệnh nhân đứt dây chằng khớp gối do chơi pickleball. Ảnh: N. Huyền

Qua khai thác bệnh sử, thăm khám lâm sàng kết hợp với chụp X-quang và cộng hưởng từ (MRI) khớp gối, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo trước khớp gối phải, kèm theo rách quai xô sụn chêm ngoài.

Với mức độ tổn thương này, bệnh nhân được chỉ định can thiệp phẫu thuật để phục hồi chức năng khớp gối. Thời gian phục hồi kéo dài, cơ hội quay lại chơi các môn thể thao chạy cắt kéo, đối kháng trở nên xa vời…

Theo bác sĩ Trường, nhiều người vẫn cho rằng pickleball là môn thể thao “nhẹ”, ít nguy cơ chấn thương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy bộ môn này đòi hỏi người chơi phải di chuyển ngang nhanh, đổi hướng liên tục và thực hiện các động tác xoay gối đột ngột trong không gian tương đối hẹp. Đây chính là yếu tố khiến khớp gối chịu lực xoắn lớn, dễ phát sinh tổn thương nếu không được chuẩn bị đầy đủ.

Đặc biệt ở nhóm người trung niên, hệ thống dây chằng và sụn khớp đã bắt đầu có dấu hiệu thoái hóa, độ đàn hồi giảm. Khi chịu tác động xoắn, vặn mạnh và đột ngột, khớp gối dễ bị tổn thương hơn so với người trẻ. Nguy cơ này càng gia tăng nếu người chơi không khởi động kỹ, sử dụng giày thể thao không phù hợp với mặt sân hoặc chơi kéo dài với cường độ cao.

Ngay cả những người chưa từng có tiền sử bệnh lý khớp gối cũng không nên chủ quan. Việc bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm có thể khiến tổn thương tiến triển nặng, dẫn đến biến chứng mạn tính và tổn thương sụn thứ phát, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động.

Những dấu hiệu người chơi pickleball phải đến viện ngay

Các bác sĩ khuyến cáo, người chơi pickleball cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện những triệu chứng như: Đau khớp gối kéo dài; cảm giác lỏng, mất vững khớp gối; sưng đau, hạn chế tầm vận động gập - duỗi; đau tăng khi đi lại, xoay người hoặc lên xuống cầu thang. Đây đều là những dấu hiệu gợi ý khả năng đã xảy ra tổn thương cấu trúc bên trong khớp gối và cần được thăm khám sớm.

Từ ca bệnh trên, bác sĩ Trường khuyên để phòng tránh chấn thương khi chơi pickleball, người chơi luôn khởi động kỹ các khớp, đặc biệt là khớp gối, cổ chân và khớp háng trước khi tập luyện. Trong quá trình chơi, nên hạn chế các động tác xoay vặn đột ngột khi khớp gối đang chịu tải. Việc lựa chọn giày thể thao phù hợp với mặt sân, có độ bám và độ ổn định tốt cũng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ khớp.

Ngoài ra, người chơi không nên cố vận động khi đã xuất hiện đau hoặc cảm giác mất vững khớp gối. Với người trung niên hoặc người có tiền sử chấn thương khớp gối, việc được tư vấn chuyên khoa chấn thương chỉnh hình trước khi tập luyện thường xuyên là điều cần thiết để đảm bảo an toàn và duy trì vận động bền vững.