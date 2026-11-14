Thanh tra TP Cần Thơ phát hiện Quỹ Đầu tư phát triển TP, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu đã nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng nhiều hơn thực tế tại 1 dự án, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng; hồ sơ vụ việc đã được chuyển cơ quan CSĐT.

Ngày 14/11, nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp nhận hồ sơ, điều tra quá trình thực hiện các gói thầu thuộc dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố làm chủ đầu tư.

Trước đó, Thanh tra TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến những vi phạm trong quá trình thực hiện các gói thầu thuộc dự án trên sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, đề nghị điều tra, làm rõ.

Theo kết luận của Thanh tra TP Cần Thơ, qua kiểm tra, cơ quan thanh tra xác định Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, các đơn vị tư vấn giám sát và Công ty TNHH Một thành viên Quốc Đại (đơn vị thi công thuộc Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Quốc Đại và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát) đã nghiệm thu, thanh toán khối lượng hợp đồng xây dựng nhiều hơn khối lượng thực tế hoàn thành.

Việc này gây thiệt hại cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố hơn 14,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên hiện đã được nhà thầu thi công nộp khắc phục.

Một góc Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung. Ảnh: T.X



Theo cơ quan thanh tra, sai phạm trên có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, tại giai đoạn 1 - phân kỳ I, chủ đầu tư, nhà thầu giám sát và nhà thầu thi công đã nghiệm thu, thanh toán khối lượng hợp đồng xây dựng nhiều hơn thực tế hoàn thành, không đúng quy định, tương ứng hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống giao thông, kè cống là hơn 3,99 tỷ đồng và hạng mục cây xanh hơn 1,06 tỷ đồng.

Tại giai đoạn 1 - phân kỳ II, chủ đầu tư, nhà thầu giám sát và nhà thầu thi công đã nghiệm thu, thanh toán khối lượng hợp đồng xây dựng nhiều hơn khối lượng thực tế hoàn thành, không đúng quy định - tương ứng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Trong đó, chủ đầu tư đã nghiệm thu, thanh toán khối lượng hợp đồng xây dựng cho nhà thầu nhiều hơn khối lượng thực tế hoàn thành khống khối lượng hạng mục san lấp mặt bằng là hơn 4,3 tỷ đồng và hạng mục là cây xanh hơn 4,6 tỷ đồng.