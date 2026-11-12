Theo kết luận điều tra, quá trình thực hiện thủ tục phê duyệt chủ đầu tư, giao đất, đại gia Vũ Minh Lý (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land) đã đưa rất nhiều tiền cho các cựu quan chức tỉnh Đồng Nai.

Như VietNamNet đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế, xảy ra tại TP Đồng Nai, Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

CQĐT đề nghị truy tố Vũ Minh Lý (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land) về 3 tội danh: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế.

Theo tài liệu điều tra, Công ty Free Land tiền thân là Công ty CP Ngũ Long Tân. Tháng 11/2016, công ty này thay đổi đăng ký kinh doanh, đổi tên thành Công ty Free Land với vốn điều kệ 300 tỷ đồng, gồm các cổ đông: Vũ Minh Lý góp 225 tỷ đồng (tỷ lệ 75%) và hai con gái Trần Mai Linh và Trần Lý Linh lần lượt góp 10 và 15%.

Tháng 4/2025, Công ty Free Land thay đổi đăng ký lần thứ 3 với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông có sự thay đổi.

Dùng quan hệ để được thực hiện dự án

Thời điểm tháng 9/2011, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án đường Vành đai 3, TP HCM, trong đó có đoạn qua huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai).

Khi đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũ có chủ trương xem xét cho đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất diện tích khoảng 125 ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch để có nguồn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Biết được chủ trương trên, năm 2012, đại gia Vũ Minh Lý cùng ông Nguyễn Văn Dĩnh (Giám đốc Công ty Hamico) gặp ông Dương Tuấn Minh (Tổng giám đốc TCT Cửu Long) thỏa thuận thành lập liên danh Cửu Long- Hamico, có văn bản đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai giao đất để thực hiện dự án.

Do có mối quan hệ quen biết với ông Đinh Quốc Thái (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai), Vũ Minh Lý đến gặp, xin ông Thái cho Liên danh thực hiện dự án trên và được nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai gật đầu đồng ý.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái. Ảnh: TTXVN

Ngay sau đó, ông Đinh Quốc Thái chỉ đạo bà Phan Thị Mỹ Thanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) tạo điều kiện cho Liên danh Cửu Long- Hamico. Ông Thái cũng chỉ đạo Võ Thanh Nhuận (nguyên Phó Trưởng phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai) tạo điều kiện giúp đỡ Vũ Minh Lý thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án.

CQĐT xác định, Vũ Minh Lý được ông Đinh Quốc Thái và cấp dưới thực hiện thủ tục, ký các văn bản chỉ định Liên danh Cửu Long- Hamico thực hiện dự án mà không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đây là việc làm trái quy định, dẫn theo loạt hành vi sai phạm của cán bộ ở tỉnh.

Quá trình thực hiện thủ tục phê duyệt chủ đầu tư, giao đất, đại gia Vũ Minh Lý đưa 800 triệu đồng cho ông Trần Văn Vĩnh (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) vào các dịp lễ, tết; đưa 400 triệu đồng cho Võ Văn Chánh (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (trong đó đưa 300 triệu đồng sau 3 lần ký quyết định giao đất, đưa 100 triệu đồng vào các dịp lễ, tết).

Bị can Vũ Minh Lý còn đưa 400 triệu đồng cho Cao Tiến Dũng (cựu Giám đốc Sở KHĐT) vào các dịp lễ, tết; đưa 200 triệu đồng cho Đặng Minh Đức (cựu Giám đốc Sở TNMT) sau 5 lần ký tờ trình UBND tỉnh Đồng Nai giao đất cho Công ty Free Land…

Tài liệu điều tra cũng chỉ ra rằng, đại gia Vũ Minh Lý còn chỉ đạo nhân viên thực hiện việc trốn thuế GTGT ở 3 công ty (Công ty Free Land, 3L Sài Gòn và LEO) số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Khắc phục hậu quả vụ án

Tổng thiệt hại trong vụ án này được xác định là hơn 131 tỷ đồng, gồm thiệt hại của hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí là hơn 117 tỷ đồng; thiệt hại của hành vi trốn thuế là hơn 14 tỷ đồng.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh: Phạm Hải

Vũ Minh Lý khắc phục tổng cộng hơn 317 tỷ đồng/hơn 131 tỷ đồng (tổng thiệt hại). Trong đó, thu giữ khi khám xét tổng cộng hơn 20 tỷ đồng; gia đình Vũ Minh Lý nộp khắc phục 10 tỷ đồng; Công ty Refico (hiện sở hữu toàn bộ cổ phần Công ty Free Land) nộp hơn 287 tỷ đồng. Như vậy số tiền thu hồi, tạm giữ đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại vụ án.

Theo CQĐT, Vũ Minh Lý đã 8 lần đưa 30 tỷ đồng cho bà Phan Thị Mỹ Thanh. Sau đó, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã sử dụng 22 tỷ đồng, chia cho Võ Thanh Nhuận 8 tỷ đồng. Giai đoạn điều tra, bà Thanh đã nộp 22 tỷ đồng; Võ Thanh Nhuận nộp hơn 8,1 tỷ đồng; Trần Văn Vĩnh nộp 800 triệu đồng.