Ngày 25/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” xảy ra tại Phú Thọ vào tháng 5/2026.

Theo cơ quan công an, PWC Crypto (Pay With Crypto/PWC) là dự án tiền mã hóa do một nhóm người nước ngoài điều hành, hoạt động thông qua ứng dụng PWC Super App và phát triển mạng lưới tại Việt Nam.

Để thu hút người tham gia, các đối tượng tổ chức nhiều hội thảo, cuộc họp trực tuyến thông qua nền tảng Zoom, tuyên truyền về khả năng sinh lời từ việc tham gia hệ thống, đồng thời xây dựng mạng lưới tại nhiều địa phương.

Người tham gia được hướng dẫn sử dụng tiền Việt Nam để mua tiền mã hóa trên các sàn giao dịch, sau đó chuyển vào ví điện tử liên kết với ứng dụng PWC. Hệ thống quảng bá mức lợi nhuận từ 0,3% đến 1,3% mỗi ngày.

Người tham gia được giới thiệu có thể rút tiền hoặc sử dụng giá trị tiền mã hóa để thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

Cơ quan điều tra xác định PWC Crypto được vận hành theo phương thức đa cấp. Theo đó, người tham gia có thể hưởng lợi nhuận, hoa hồng và được tạo động lực giới thiệu, lôi kéo thêm người mới tham gia vào hệ thống.

Theo thông tin điều tra, tiền của những người tham gia sau được sử dụng để chi trả lợi nhuận, hoa hồng cho những người tham gia trước. Trong khi đó, hệ thống PWC Crypto chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Việt Nam nhưng đã thu hút nhiều người tham gia ở nhiều địa phương.

Đến ngày 20/4, các đối tượng dừng việc nạp, rút tiền thông qua ứng dụng PWC Crypto.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những người đã tham gia đầu tư vào hệ thống PWC Crypto liên hệ với cơ quan điều tra.

Người tham gia cần gửi đơn trình báo và cung cấp tài liệu liên quan trước ngày 20/11 để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thông tin tại số 396 Nguyễn Lương Bằng, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Người liên quan cũng có thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Mạnh Thắng, số điện thoại 0943.758.233.