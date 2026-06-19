Ngày 19/6, tại cuộc họp báo quý 2 của UBND TP Cần Thơ, trả lời câu hỏi của PV VietNamNet, Công an TP Cần Thơ đã thông tin về tiến độ điều tra vụ sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới An Bình.

Cụ thể, ngày 12/5 vừa qua, Cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự. Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can.

Trước đó, hồi tháng 2/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Dự án Khu đô thị mới An Bình.

Công an TP Cần Thơ đã phục hồi điều tra vụ án liên quan các sai phạm tại Dự án Khu đô thị mới An Bình. Ảnh: Thiện Chí

Như VietNamNet đưa tin, năm 2024, Thanh tra TP Cần Thơ (cũ) có kết luận về "Việc chấp hành pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới An Bình". Dự án này có quy mô 17,8ha tại phường An Bình, do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) làm chủ đầu tư, vốn thực hiện hơn 165 tỷ đồng.

Dự án được UBND TP Cần Thơ (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư, với mục tiêu “xây dựng khu đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, hoàn chỉnh phù hợp với yêu cầu kêu gọi đầu tư phát triển đô thị của thành phố”, đồng thời tạo quỹ nhà ở và xây dựng phát triển hạ tầng trên địa bàn quận Ninh Kiều (cũ).

Thời gian dự định thực hiện dự án là 5 năm, từ 2016-2020. Tổng diện tích đất quy hoạch dự án là 178.190m2, trong đó 175.868m2 thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân; diện tích còn lại là đất kênh, mương do Nhà nước quản lý.

Theo cơ quan thanh tra, dự án được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, tuy nhiên Công ty Hồng Phát chưa có quyền sử dụng đất ở đối với khu đất thực hiện dự án nên chưa đủ điều kiện chỉ định thầu.

Thanh tra cho rằng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong thu hồi đất, xác định giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án có hạn chế, thiếu sót.

Khi đó, Thanh tra TP kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để điều tra làm rõ các sai phạm.