Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện.

Yêu cầu này nhằm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, góp phần bảo đảm cung ứng điện trong những năm tới.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố và EVN kịp thời lập kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư hoặc thu hút đầu tư để lắp đặt, đưa vào sử dụng điện mặt trời mái nhà trên mái các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện... thuộc thẩm quyền quản lý.

Các đơn vị được yêu cầu phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu theo Chỉ thị số 10 trước ngày 31/3/2027.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị công lập liên quan có nhu cầu hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống thiết bị lưu trữ điện (BESS), đề nghị Bộ Tài chính, HĐND cấp tỉnh và UBND cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đến hết tháng 7/2026, đã có 130.811 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt và vận hành. Ảnh: Điện lực Yên Mỹ

Bộ Công Thương cũng đề nghị UBND cấp tỉnh khẩn trương nghiên cứu xây dựng, báo cáo HĐND cấp tỉnh kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo thẩm quyền và nhiệm vụ quy định của Luật Điện lực năm 2024 để áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo Bộ Công Thương, tại thời điểm ban hành văn bản, mới có 2/34 tỉnh, thành phố là Bắc Ninh và Lai Châu hoàn thành nhiệm vụ này.

Cùng với đó, các địa phương cũng được yêu cầu xây dựng chương trình tuyên truyền, hỗ trợ hộ gia đình trên địa bàn trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà gắn với BESS theo quy định tại Nghị định số 243/2026. Trong đó cho phép các bên thỏa thuận mua bán sản lượng điện dư với tỷ lệ cao hơn 50% trong giai đoạn từ khi nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định; sau thời điểm này, tỷ lệ mua điện dư thực hiện theo mức tối đa 50%.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị điện lực phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố để kiểm tra ban đầu khi đấu nối, trong quá trình lắp đặt và vận hành điện mặt trời mái nhà có đấu nối với hệ thống điện quốc gia theo đúng Nghị định số 58/2025.

Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổng hợp từ các Tổng công ty Điện lực, đến hết tháng 7/2026, toàn hệ thống ghi nhận 130.811 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất trên 11.200 MWp.

Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt tại chỗ, trong 7 tháng đầu năm, các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã phát lên lưới 6,6 tỷ kWh.

EVN cho biết, riêng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ phát triển theo Nghị định 58/2025 và Nghị định 243/2026, đến hết tháng 7/2026 có 28.254 hệ thống, tổng công suất khoảng 1.614 MWp. Trong số này, mới có 287 hệ thống bán điện dư lên lưới, với tổng công suất khoảng 16,4 MWp.