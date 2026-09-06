Ngày 6/9, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết thông tin trên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin thành phố sẽ dời trung tâm hành chính về khu vực Ngã Bảy (thuộc tỉnh Hậu Giang cũ).

Theo ông Tân, thông tin này xuất phát từ các phương án của đơn vị tư vấn nghiên cứu trong quá trình lập dự thảo Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đây là đồ án quy hoạch chung đầu tiên được lập cho toàn bộ không gian TP Cần Thơ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ nằm trên đường Hòa Bình, phường Ninh Kiều. Ảnh: H.T

Hiện tại, hồ sơ quy hoạch đang trong quá trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư từ ngày 27/8 đến 16/9.

Theo Sở Xây dựng, vị trí trung tâm hành chính là vấn đề quan trọng, có tác động lâu dài đến tổ chức không gian đô thị, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khả năng tiếp cận của người dân cũng như hoạt động của bộ máy hành chính.

Do đó, nội dung này sẽ được thành phố nghiên cứu, xem xét một cách tổng thể, khoa học và thận trọng trong quá trình hoàn thiện đồ án quy hoạch chung.

Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, Sở Xây dựng đề nghị người dân theo dõi thông tin từ các kênh chính thức gồm Cổng thông tin điện tử TP Cần Thơ, Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng và UBND 103 xã, phường.

Tại các địa phương, bản vẽ quy hoạch khổ A0 được trưng bày để người dân theo dõi; đồng thời có mã QR để tải toàn bộ tài liệu báo cáo tóm tắt và mẫu phiếu góp ý.

Sở Xây dựng cam kết công khai, minh bạch toàn bộ quá trình, sẵn sàng cung cấp thông tin, giải thích thêm cho cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức trong thời gian lấy ý kiến, cũng như tiếp tục tiếp thu sau khi hồ sơ được hoàn thiện.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP Cần Thơ có diện tích tự nhiên 6.360,83km², dân số hơn 4,1 triệu người; trung tâm hành chính tập trung tại phường Ninh Kiều.