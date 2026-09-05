Các đối tượng bị triệu tập gồm Nguyễn Công Khánh (SN 1997), chủ xe cứu thương; Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), lái xe, cùng trú tại phường Hạc Thành; và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú tại phường Tĩnh Gia), sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/8, Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Lâm liên hệ với Hải Anh để cùng tham gia vận chuyển.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển, thuê máy thở và một số thiết bị hỗ trợ. Tiếp đó, Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai.

Gia đình bệnh nhân đồng ý và mua 7 lọ thuốc. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, thuốc vận mạch mà các đối tượng đưa ra thực chất là thuốc Adrenaline, được mua trên thị trường với giá khoảng 4.000 đồng/lọ.

Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng, gồm tiền vận chuyển, thuê thiết bị và tiền mua thuốc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất về việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Sau khi nhận tiền, một phần được Lâm chuyển cho Khánh, số còn lại được Lâm và Hải Anh phân chia.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.