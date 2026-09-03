XEM CLIP: (nguồn Phòng CSGT Vĩnh Long cung cấp):

Ngày 3/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa xử lý tài xế xe khách có nồng độ cồn 0,62 mg/lít khí thở, vượt ngưỡng vi phạm cao nhất.

Ngoài lỗi vi phạm nồng độ cồn, tài xế còn mắc các lỗi liên quan đến giấy tờ phương tiện. Chủ xe cũng bị lập biên bản do đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký tham gia giao thông. Tổng mức phạt đối với tài xế và chủ phương tiện hơn 70 triệu đồng.

Khoảng 20h57 ngày 1/9, trên Quốc lộ 54, đoạn qua xã Phong Thạnh, Tổ CSGT Cầu Kè (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long) phát hiện ô tô BKS 50E-177.xx đang hoạt động kinh doanh vận tải hành khách có biểu hiện bất thường nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện được xác định là ông N.A.S. (47 tuổi, quê Phú Thọ). Tại thời điểm kiểm tra, ông S. chỉ xuất trình căn cước công dân và một biên bản xử phạt vi phạm hành chính khác, không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Khi lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế nhiều lần quanh co, né tránh và đưa ra nhiều lý do nhằm trì hoãn việc kiểm tra.

Sau khi được tổ công tác kiên trì giải thích, yêu cầu chấp hành, ông S. mới thực hiện kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả, tài xế có nồng độ cồn 0,62 mg/lít khí thở. Mức này vượt 0,40 mg/lít khí thở, thuộc mức vi phạm cao nhất đối với người điều khiển ô tô theo quy định hiện hành.

Tài xế S. vi phạm nồng độ cồn thuộc mức vi phạm cao nhất đối với người điều khiển ô tô theo quy định hiện hành. Ảnh: CSGT cung cấp

Qua xác minh, giấy phép lái xe của ông S. đang bị Phòng CSGT Công an TPHCM tạm giữ để xử lý một vi phạm khác.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Sau khi được đọc và thông qua nội dung biên bản, tài xế không ký. Tổ công tác sau đó mời người chứng kiến ký xác nhận, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Ngoài lỗi vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng tiếp tục lập hồ sơ xử lý các vi phạm liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký xe.

Chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải Công nghệ xxx cũng bị lập biên bản về hành vi đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.

Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm của tài xế và chủ phương tiện trên 70 triệu đồng. Các hình thức xử lý bổ sung cũng được áp dụng theo quy định.