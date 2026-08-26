Ngày 26/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ.

Đây là những hài cốt do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập tại các xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thới Lai, Vĩnh Viễn và Xà Phiên.

Cần Thơ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ

Giữa không gian trang nghiêm trước tượng đài, bên những hàng bia mộ, lễ truy điệu là lời tri ân sâu sắc với những anh hùng liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ sáng 26/8. Ảnh: Minh Trung

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình tiễn đưa các liệt sĩ.

Nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Minh Trung

Đọc điếu văn, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ nhấn mạnh, qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, đất nước và nhân dân Việt Nam đã phải trải qua biết bao gian khổ, mất mát.

Hàng triệu người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên khắp các chiến trường. Sự hy sinh, mất mát ấy không gì có thể bù đắp được.

Để có được cuộc sống độc lập, tự do, hòa bình và phát triển như ngày hôm nay, biết bao người con của dân tộc đã ngã xuống, hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước, Quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh. Nhiều hài cốt liệt sĩ đã được các cấp, các ngành cùng gia đình quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ hoặc đưa về quê nhà an táng theo nguyện vọng của thân nhân. Song, vẫn còn không ít liệt sĩ nằm lại đâu đó trong lòng đất mẹ, trên mọi miền Tổ quốc hoặc trên đất nước bạn.

"Đây là nỗi đau, niềm trăn trở của Đảng bộ, chính quyền các địa phương nói chung, của TP Cần Thơ và của biết bao gia đình liệt sĩ nói riêng", ông Nguyễn Văn Khởi xúc động.

Nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính, quê quán, đơn vị nhưng từ hôm nay được yên nghỉ trong lòng đất Cần Thơ. Ảnh: Minh Trung

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã phối hợp với các ngành chức năng tích cực rà soát, khảo sát, tìm kiếm và đưa các liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang. Qua khảo sát, lực lượng chức năng phát hiện tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh vẫn còn sót lại hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác khảo sát, tuyên truyền. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố phối hợp với Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân.

Từ đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cùng Đội K90 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ đồng thời lấy 37 mẫu sinh phẩm hài cốt để phục vụ công tác giám định ADN.

Trong số 38 hài cốt được an táng lần này, một trường hợp xác định được thông tin là liệt sĩ Nguyễn Thị Út, du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969. Các liệt sĩ còn lại chưa xác định được danh tính, đơn vị và quê quán.

Các đại biểu bày tỏ sự tri ân và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: Minh Trung

"Xin hãy xem Cần Thơ là quê hương để nằm lại"

Tại nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ, nơi hơn 3.000 liệt sĩ đang yên nghỉ, 38 hài cốt vừa được tìm thấy từ nay có nơi an nghỉ trang nghiêm, bên đồng chí, đồng đội.

Trong số đó, một hài cốt được xác định thông tin là liệt sĩ Nguyễn Thị Út, du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969. Các liệt sĩ còn lại chưa xác định được thông tin, đơn vị, quê quán.

Ông Nguyễn Văn Khởi xúc động bày tỏ: Mỗi ngôi mộ, mỗi tấm bia liệt sĩ không chỉ khắc ghi một cái tên, mà là cả một câu chuyện về lòng yêu nước, đức hy sinh và khí phách anh hùng.

“Dù quê hương các đồng chí ở đâu, xin hương hồn các đồng chí hãy xem quê hương TP Cần Thơ là nơi đất tốt, hiền hòa để nằm lại nơi đây. Bia mộ các đồng chí được gắn liền với quê hương TP Cần Thơ”, ông Nguyễn Văn Khởi xúc động đọc điếu văn.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đọc điếu văn tiễn biệt 38 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Minh Trung

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Trung

Thời gian tới, TP Cần Thơ tiếp tục rà soát, khảo sát các nghĩa trang tạm trong chiến tranh, tổ chức tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ thất lạc/chưa được quy tập; để đưa hài cốt các liệt sĩ về an nghỉ cùng với đồng chí, đồng đội.