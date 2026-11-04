Sau vụ giáo viên nước ngoài đánh học sinh lớp 2 tại Trường Việt Hoa, UBND TP Cần Thơ yêu cầu rà soát hoạt động liên kết dạy ngoại ngữ, hồ sơ giáo viên và giao Công an xác minh, xử lý vụ việc.

Ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi ký văn bản yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh trong hoạt động liên kết dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục.

Động thái trên được đưa ra sau khi UBND TP Cần Thơ xem xét báo cáo của Sở GD-ĐT về vụ giáo viên nước ngoài đánh học sinh tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa (Trường Việt Hoa).

Rà soát hoạt động liên kết dạy ngoại ngữ tại các trường học

UBND TP giao Sở GD-ĐT chỉ đạo Trường Việt Hoa phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe, tâm lý của các học sinh liên quan; kịp thời tư vấn, hỗ trợ, hạn chế ảnh hưởng của vụ việc đến việc học tập và sinh hoạt của các em.

Trường Việt - Hoa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.X

Sở GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Nội vụ và UBND các xã, phường rà soát hoạt động liên kết dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tư cách pháp lý, điều kiện hoạt động giáo dục của đơn vị liên kết; hợp đồng liên kết; hồ sơ, trình độ chuyên môn của giáo viên nước ngoài và tính hợp lệ của giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Đoàn kiểm tra cũng rà soát chương trình, nội dung, tài liệu giảng dạy; việc thu, chi bảo đảm tự nguyện, công khai, đúng quy định; công tác quản lý, giám sát lớp học và trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường với đơn vị liên kết.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm chấn chỉnh thiếu sót, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Kết quả thực hiện phải báo cáo UBND TP trước ngày 30/11.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát trực tiếp các hoạt động giáo dục tại trường, nhất là những tiết học có giáo viên nước ngoài; không khoán trắng việc quản lý lớp học cho đơn vị liên kết hoặc giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Các trường phải hoàn thiện quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm cụ thể giữa nhà trường và đơn vị liên kết trong quản lý giáo viên, học sinh và xử lý tình huống phát sinh; đồng thời, công khai đường dây nóng, kênh tiếp nhận phản ánh của học sinh và phụ huynh.

Sở GD-ĐT cũng được giao tăng cường phổ biến quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử và trách nhiệm bảo vệ trẻ em; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và đơn vị liên kết trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh.

Hình ảnh thầy giáo nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh tại Trường Việt Hoa. Ảnh: Chụp màn hình

UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Cái Răng và các cơ quan liên quan tiếp nhận, xác minh, xử lý vụ việc tại Trường Việt Hoa theo quy định.

Công an thành phố cũng được yêu cầu tăng cường quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại các cơ sở giáo dục, đơn vị liên kết; phối hợp với ngành Giáo dục phòng ngừa, xử lý vi phạm liên quan đến an ninh, an toàn trong cơ sở giáo dục.

Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với Sở GD-ĐT kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn trường học.

Riêng Chủ tịch UBND phường Cái Răng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, hỗ trợ gia đình và học sinh liên quan đến vụ việc tại Trường Việt Hoa, kịp thời ổn định tình hình giáo dục tại địa phương.