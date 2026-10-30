Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa đã báo cáo, tường trình vụ giáo viên nước ngoài đánh học sinh lớp 2 trong giờ học. Sở GD-ĐT TP Cần Thơ khẳng định mọi hành vi xâm phạm an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh đều phải được xử lý nghiêm.

Trao đổi với VietNamNet sáng 30/10, đại diện Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc giáo viên nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa (Trường Việt - Hoa), Sở đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường báo cáo, giải trình vụ việc.

Túm cổ, nhấc bổng, vung tay trúng học sinh trong giờ học

Theo báo cáo của nhà trường, sự việc xảy ra chiều 22/9, trong giờ học tiếng Anh của lớp 2A2. Giáo viên nước ngoài đứng lớp là ông P., giáo viên cơ hữu của Trung tâm Ngoại ngữ G.V, đơn vị phối hợp tổ chức chương trình giảng dạy tiếng Anh tại trường.

Khoảng 15h48 đến 16h cùng ngày, khi tiết học gần kết thúc, ông P. bất ngờ túm cổ một học sinh, nhấc một em ra ngoài. Trong quá trình này, giáo viên còn vung tay trúng 2 học sinh khác. Theo báo cáo của nhà trường, ông P. có hành vi tác động đến 4 em học sinh lớp 2A2.

Trường Việt Hoa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.T

Theo báo cáo của ông Trần Tấn Bửu, Hiệu trưởng Trường Việt Hoa, sự việc xảy ra bất ngờ khiến trợ giảng người Việt không kịp phản ứng. Trước đó, ông P. được nhận xét là người gần gũi, vui vẻ, thân thiện và thường xuyên đùa giỡn với học sinh.

Sau khi phát hiện sự việc, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2 đã báo cáo hiệu trưởng. Nhà trường trích xuất camera để kiểm tra, đồng thời mời phụ huynh các học sinh liên quan đến làm việc.

Tại cuộc họp sáng 23/9, Trường Việt Hoa và Trung tâm G.V đã gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh, ghi nhận ý kiến và thống nhất phương án xử lý.

Theo đó, Trung tâm G.V quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông P. kể từ ngày 23/9, không tiếp tục bố trí giáo viên này giảng dạy tại trường và sắp xếp người thay thế để bảo đảm hoạt động dạy học không bị gián đoạn.

Trung tâm cũng yêu cầu trợ giảng viết tường trình về diễn biến buổi học ngày 22/9, đồng thời cam kết phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhà trường, phụ huynh và cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Còn theo báo cáo của Trung tâm G.V, trong giờ học, một số học sinh gây ồn, mất trật tự và không nghe theo hướng dẫn. Trong lúc mất bình tĩnh, không kiểm soát được cảm xúc, ông P. đã đánh vào đầu 2 học sinh và kéo một em ra khỏi lớp.

Sau sự việc, đại diện nhà trường và trung tâm đã gặp gỡ, xin lỗi phụ huynh. Trung tâm cũng đề xuất hỗ trợ học bổng học tiếng Anh dài hạn cho các em học sinh liên quan.

Về phía phụ huynh, các gia đình đề nghị nhà trường và trung tâm cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc; đồng thời có biện pháp bảo đảm việc học tập, sinh hoạt của các em được duy trì ổn định, an toàn.

Nhà trường cho biết đã phân công giáo viên chủ nhiệm theo dõi tình hình tâm lý của 4 học sinh liên quan. Qua ghi nhận, các em vẫn vui vẻ đến lớp, học tập và chơi đùa cùng bạn bè.

Chiều 23/9, công an địa phương đã đến xác minh sự việc. Nhà trường cho biết đã cung cấp các tài liệu thuộc phạm vi quản lý để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Sở GD-ĐT yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc quản lý giáo viên

Theo đại diện Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, ngày 23/9, sau khi tiếp nhận thông tin qua đoạn clip phản ánh việc giáo viên nước ngoài có hành vi tác động đến học sinh tại Trường Việt Hoa, Sở đã yêu cầu hiệu trưởng báo cáo, giải trình.

Đồng thời, Sở chỉ đạo nhà trường khẩn trương liên hệ, gặp gỡ gia đình học sinh để thăm hỏi, chia sẻ, xin lỗi phụ huynh và phối hợp thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe, ổn định tâm lý cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của các em. Nhà trường cũng được yêu cầu xem xét trách nhiệm của giáo viên liên quan theo quy định và thẩm quyền.

Nam giáo viên người nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh trong lớp học. Ảnh: Chụp màn hình

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ khẳng định, việc bảo đảm an toàn, bảo vệ thân thể, danh dự, nhân phẩm và sức khỏe tinh thần của học sinh là trách nhiệm quan trọng hàng đầu của các cơ sở giáo dục.

Sở sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu nhà trường thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc chăm sóc, hỗ trợ học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình và các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Đồng thời, Sở yêu cầu nhà trường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát hoạt động giảng dạy của giáo viên, nhất là giáo viên tham gia giảng dạy thông qua các chương trình liên kết, nhằm chủ động phòng ngừa những vụ việc tương tự.

"Sở GD- ĐT TP chia sẻ với những lo lắng, băn khoăn của phụ huynh và dư luận trước sự việc. Đồng thời mong muốn nhận được sự phối hợp, đồng hành của gia đình và xã hội trong việc bảo vệ học sinh.

Quan điểm của ngành giáo dục là mọi hành vi xâm phạm đến sự an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh đều phải được xem xét, xử lý nghiêm túc theo quy định; lấy sự an toàn, sự phát triển và lợi ích tốt nhất của học sinh làm trọng tâm trong quá trình giải quyết vụ việc", đại diện Sở GD-ĐT Cần Thơ khẳng định.