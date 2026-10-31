Một học sinh Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) được gia đình đưa đi khám và xác định bị thủng màng nhĩ trái sau khi bị bạn dùng hộp nhựa đánh vào đầu, tát liên tiếp vào vùng tai ngay trong giờ học.

Mới đây, người thân của nam sinh L.Đ.N (SN 2011, học sinh lớp 10D, Trường Cao đẳng Nguyễn Du, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đăng tải lên mạng xã hội sự việc em N. bị bạn cùng lớp đánh thủng màng nhỉ ngay tại lớp học.

Theo thông tin từ clip đăng tải, khoảng 10h ngày 29/10, trong giờ Toán do cô giáo B.T.T.Đ. giảng dạy, nam sinh T.Đ.M.H. (SN 2008) dùng một đồ dùng bằng nhựa đánh mạnh vào đầu N. Sau đó, H. quay xuống phía dưới lớp và tiếp tục dùng tay tát liên tiếp vào vùng tai trái của N.

Gia đình cho biết sự việc xảy ra ngay trong lớp học, trước sự chứng kiến của giáo viên bộ môn và nhiều học sinh. Sau khi tan học về nhà, N. liên tục kêu đau và ù tai. Qua hỏi chuyện, gia đình mới biết em bị bạn đánh trong lớp.

Hình ảnh cắt từ clip

Ngay trong chiều 29/10, gia đình đưa N. đến một phòng khám tư trên địa bàn để kiểm tra. Kết quả thăm khám cho thấy em bị thủng màng nhĩ trái do chấn thương. Sau đó, gia đình tiếp tục đưa N. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để thăm khám và điều trị.

Theo đại diện Trường Cao đẳng Nguyễn Du, sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên N. Nhà trường cũng đã mời giáo viên bộ môn liên quan cùng phụ huynh của hai học sinh lên làm việc.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Thành Sen cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã làm việc với một số người liên quan. Tuy nhiên, do N. đang nằm viện nên công an chưa thể làm việc trực tiếp với em.

Theo lãnh đạo Công an phường Thành Sen, qua nắm bắt sơ bộ, nam sinh được cho là bị thủng màng nhĩ. Tuy nhiên, cơ quan công an đang chờ em ổn định sức khỏe và kiểm tra hồ sơ bệnh án để có căn cứ xác định chính xác tình trạng thương tích.