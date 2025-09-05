Mới đây, Hiệp hội Điện mặt trời và Lưu trữ California (CALSSA) đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) chống lại hai công ty điện lực tư nhân lớn nhất bang vì bị cáo buộc không tuân thủ thời hạn xử lý hồ sơ kết nối lưới theo quy định của bang.

CALSSA yêu cầu CPUC phạt hai công ty: Pacific Gas & Electric (PG&E) và Southern California Edison (SCE) 10 triệu USD (khoảng 260 tỷ đồng), vì hành vi không tuân thủ này.

Tại California, người dân lắp điện mặt trời áp mái phải được phê duyệt từ công ty điện lực trước khi thực hiện. Các công ty điện lực có trách nhiệm xem xét đơn xin kết nối để đảm bảo lưới điện có cơ sở hạ tầng phù hợp, nhằm tiếp nhận lượng điện được phát ra từ hệ thống điện mặt trời của khách hàng.

Bang quy định, các công ty điện lực phải thực hiện quá trình xem xét này trong những khung thời gian nhất định.

Hai công ty điện lực thường xuyên phớt lờ các thời hạn quy định, gây ra những chậm trễ kéo dài cho việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Ảnh: Pixabay

Tuy nhiên, CALSSA cho biết hai công ty trên thường xuyên phớt lờ các thời hạn do bang quy định, gây ra những chậm trễ kéo dài cho việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

Điều này khiến người tiêu dùng chịu thêm gánh nặng: vừa phải trả chi phí xây dựng, vừa chưa thể giảm hóa đơn điện cho đến khi được cấp phép vận hành.

“Có những quy định rất rõ ràng về việc các công ty điện lực được phép mất bao lâu để xem xét hồ sơ, nhưng lại chưa được thực thi một cách nghiêm túc”, ông Kevin Luo, quản lý chính sách và phát triển thị trường tại CALSSA nói. Ông cũng cho rằng, PG&E và SCE ngang nhiên kìm hãm những gì họ coi là đối thủ cạnh tranh của mình.

CPUC đã ban hành một tiêu chuẩn vào năm 2020, yêu cầu các công ty điện lực phải đáp ứng thời hạn xử lý kết nối và phê duyệt hệ thống cho ít nhất 95% số dự án đang chờ xử lý.

Theo đó, các công ty phải báo cáo tỷ lệ tuân thủ trong báo cáo hàng quý của họ. Tuy nhiên, với ba bước trong quy trình bắt buộc, tỷ lệ tuân thủ chỉ ở mức 27%, và ở ba bước khác chỉ đạt 53-81% thời gian. Các tỷ lệ này không hề được cải thiện kể từ khi có lệnh năm 2020.

“Nếu PG&E và SCE không bị buộc phải chịu trách nhiệm, họ sẽ tiếp tục trắng trợn phớt lờ những yêu cầu vốn được đặt ra để buộc họ cung cấp các dịch vụ khách hàng hợp lý”, ông Luo bày tỏ.

CALSSA kỳ vọng một thẩm phán hành chính thuộc CPUC sẽ xem xét đơn khiếu nại trong vài tháng tới và quyết định liệu có áp dụng mức phạt hay không.

Các công ty điện lực tư nhân tại California từ lâu đã có quan điểm chống lại điện mặt trời áp mái và đổ lỗi cho điện mặt trời là nguyên nhân gây ra giá điện cao trong bang. Tuy nhiên, CALSSA cho hay, trong suốt 20 năm qua, mặc dù mức tiêu thụ điện hầu như không tăng, chi phí truyền tải và phân phối của các công ty điện lực đã tăng tới 300%.

Theo Ủy ban Tiện ích Công cộng California, ba công ty điện lực lớn nhất bang là PG&E, SCE và SDGE đã lần lượt tăng giá điện thêm 110%, 90% và 82% trong vòng một thập kỷ qua.

Từ đó có thể thấy, mô hình hoạt động của các công ty điện lực tư nhân trong bang đã tạo ra động lực méo mó, khuyến khích chi tiêu kém hiệu quả. Càng chi nhiều vốn vào hạ tầng, các công ty điện lực càng dễ được phê duyệt tăng giá điện. Giá điện càng tăng, lợi nhuận càng lớn.

“Quan trọng là các công ty điện lực phải ngừng chống lại điện mặt trời của khách hàng - đây là điều California và cả thế giới cần”, ông Brad Heavner, Giám đốc chính sách của CALSSA, nhấn mạnh.

Trong một vụ việc khác đang diễn ra, Tòa án Tối cao California đã chuyển một vụ kiện trở lại Tòa phúc thẩm, yêu cầu xem xét lại quyết định cắt giảm mức chi trả điện mặt trời theo chính sách đo đếm hai chiều (net metering). Chính sách mới này đã làm giảm khoản tiết kiệm hóa đơn tiền điện tiềm năng khi đầu tư vào điện mặt trời trên mái nhà, trung bình khoảng 63 USD mỗi tháng.