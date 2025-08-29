Mới đây, nhà lắp đặt điện mặt trời dân dụng PosiGen thông báo ngừng hầu hết hoạt động tại Mỹ và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

PosiGen viện dẫn do “khó khăn tài chính nghiêm trọng” trong thông báo chấm dứt việc làm theo Đạo luật WARN gửi đến nhân viên. Việc ngừng hoạt động bao gồm đóng cửa và sa thải nhân viên vĩnh viễn tại các cơ sở ở Plymouth Meeting và Conshohocken, bang Pennsylvania.

Doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời này đang phục vụ khách hàng tại các bang Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, Louisiana và Mississippi. Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống lưu trữ pin năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

PosiGen cho biết đang tìm kiếm nguồn vốn từ các chủ nợ để duy trì những hoạt động còn lại, hoặc bán lại phần kinh doanh. Công ty cảnh báo, nếu không đạt được mục tiêu này, toàn bộ hoạt động sẽ phải đóng cửa.

PosiGen hỗ trợ triển khai điện mặt trời cho các nạn nhân bão Ida tại Houma, bang Louisiana. Ảnh: PosiGen

Nguyên nhân của tình trạng trên là bởi công ty mở rộng quá nhanh, khiến thanh khoản trở nên căng thẳng. Trong bối cảnh thị trường chững lại, PosiGen buộc phải dùng vốn lưu động để hoàn thiện các dự án điện mặt trời đã ký hợp đồng, gây áp lực lên dòng tiền.

Sau khi PosiGen bỏ lỡ một khoản thanh toán lãi vay đối với gói tín dụng nhằm giữ lại vốn để trả cho các đối tác kênh phân phối và chi phí vận hành, ngân hàng đã thực hiện quyền phong tỏa dòng tiền và tuyên bố vỡ nợ đối với khoản tín dụng của PosiGen.

Điều này dẫn tới sự gián đoạn đột ngột ngoài dự kiến trong hoạt động kinh doanh của công ty.

"Công ty đã xác định không thể huy động đủ vốn để tiếp tục phần lớn hoạt động và tránh việc phải cắt giảm nhân sự đáng kể", thông báo viết.

Tính đến tháng 6/2025, PosiGen có khoảng 500 nhân viên trên toàn quốc, trong đó khoảng 100 người làm việc tại bang Louisiana.

“Tôi rất đau lòng cho hàng trăm đồng nghiệp của mình ở địa phương, trên toàn quốc và cả ở nước ngoài, những người đã mất việc cuối tuần qua”, Tony Salpietra, điều phối viên chương trình khuyến khích của bang tại PosiGen, chia sẻ.

Thị trường điện mặt trời dân dụng rơi vào suy thoái

PosiGen không phải là doanh nghiệp duy nhất tuyên bố ngừng hoạt động, sa thải nhân viên trong bối cảnh ngành điện mặt trời dân dụng tại Mỹ đang chứng kiến một đợt suy thoái rộng khắp.

Đối mặt với những thách thức vĩ mô và sự biến động trong chính sách của cả bang lẫn liên bang, một ngành từng được biết đến với tốc độ tăng trưởng hai con số nay lại chứng kiến nhu cầu sụt giảm.

Các dự án lắp đặt điện mặt trời dân dụng đã giảm 31% trong năm 2024. Nhiều "ông lớn" của ngành như SunPower, Sunnova và Mosaic Solar đều đã nộp đơn xin phá sản trong năm qua.

Nhìn về phía trước, ngành điện mặt trời dân dụng sẽ cần tìm ra những phương thức mới để cắt giảm chi phí nếu muốn tồn tại và phát triển trong môi trường pháp lý ngày càng khắc nghiệt hơn.

Một hướng đi khả thi là giảm "chi phí mềm", tức những chi phí không gắn trực tiếp với phần cứng.

Hiệp hội Ngành công nghiệp Năng lượng Mặt trời (SEIA) cho biết, hơn 65% chi phí lắp đặt điện mặt trời dân dụng đến từ chi phí mềm, như trả lương cho đội ngũ bán hàng, xin giấy phép, chi phí kết nối lưới điện và các khoản khác.

Mỹ có thể tìm thấy lối đi bằng cách hướng tới điều kiện thị trường giống như ở Úc, nơi hơn 40% hộ gia đình tại một số khu vực đã lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà.

Tại Úc, chi phí lắp đặt điện mặt trời dân dụng chỉ ở mức 0,89 USD/W, thấp hơn đáng kể so với Mỹ và Canada (trên 2 USD/W).

Theo PV