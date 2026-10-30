Theo hãng tin CBC, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 29/10 đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mang tên "Kế hoạch vì một Canada vững mạnh hơn" tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh Canada - Liên minh châu Âu (EU). Đây là lần đầu tiên Canada ban hành một văn kiện như vậy sau hơn 20 năm, khi lần gần nhất nước này công bố chiến lược an ninh quốc gia là vào năm 2004.

"Về lâu dài, chiến lược an ninh mới sẽ giúp người dân Canada được sống theo cách họ lựa chọn. Văn kiện này cũng phản ánh thực tế về một thế giới nhiều biến động hơn. Chỉ bảo đảm đủ lương thực, nhiên liệu và khả năng tự vệ là chưa đủ. Chủ quyền ngày nay đòi hỏi phải có quyền tiếp cận an toàn với chất bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, hệ thống thanh toán, công nghệ năng lượng sạch, vắc-xin, hệ thống thông tin liên lạc dựa trên vệ tinh và trí tuệ nhân tạo", ông Carney cho biết.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh:X/@MarkJCarney

Theo truyền thông Canada, chiến lược xác định các ưu tiên chính gồm củng cố an ninh kinh tế và khả năng chống chịu; triển khai chính sách đối ngoại có định hướng rõ ràng nhằm đa dạng hóa quan hệ đối tác; tái thiết và tăng cường lực lượng vũ trang; bảo đảm an toàn công cộng trước các hoạt động can thiệp từ nước ngoài; hiện đại hóa năng lực tình báo để dự báo và ứng phó với những mối đe dọa mới.

Đáng chú ý, chiến lược cam kết xây dựng "mối quan hệ hợp tác và tỉnh táo với Mỹ", nhưng vẫn sẽ tìm kiếm các mối quan hệ thương mại mới. Văn kiện cũng không nêu đích danh quốc gia nào là mối đe dọa, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đề cập khả năng biến Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Một trong những nội dung được mong đợi khác là liệu văn kiện này có thể đặt nền móng giúp Canada thành lập cơ quan tình báo đối ngoại riêng hay không. Ở thời điểm hiện tại, Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về các mối đe dọa trong nước. Cơ quan này đôi khi cũng hoạt động ở nước ngoài, nhưng chưa được trao thẩm quyền rõ ràng để tiến hành các hoạt động tương tự Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hay Cục Tình báo mật Anh (MI6).