Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 16/9 đã đề xuất Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của EU. Bà Von der Leyen cũng kêu gọi EU và Canada mở rộng hợp tác từ thương mại sang một “liên minh vì tương lai”, đồng thời đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Canada Mark Carney, bà Von der Leyen nói EU và Canada cần tăng cường quan hệ trong bối cảnh các nền dân chủ đang đối mặt với “sự rạn nứt trong hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ”. Quan chức này cho rằng hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như sản xuất thông minh, công nghệ, công nghiệp quốc phòng, năng lượng, khoáng sản quan trọng, pin, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và an ninh kinh tế.

Theo trang Daily Gazette, Tổng thống Mỹ Trump hôm 16/9 đã ngay lập tức bày tỏ sự phẫn nộ với "ý định" của các nhà lãnh đạo châu Âu.

"Nếu đó là ý định tốt thì không sao. Nếu là ý định xấu, chúng tôi sẽ áp thuế nhập khẩu rất nặng với châu Âu", ông Trump nói. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng ám chỉ Mỹ có thể cắt đứt quan hệ thương mại với EU trong một số lĩnh vực nhất định.

Ông Trump gọi viễn cảnh Canada gia nhập EU là điều "nực cười", đồng thời mô tả nước láng giềng phía bắc của Mỹ là một "đối tác thương mại tồi tệ".

Cả EU và Canada đều chưa lên tiếng bình luận về lời đe doạ mới của Tổng thống Mỹ.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Canada leo thang. Nhà Trắng hôm 8/9 đã thông báo Mỹ sẽ cấm nhập khẩu đối với một số sản phẩm từ sữa, xe máy và hầu hết các loại đồ uống có cồn xuất xứ Canada từ ngày 29/9 tới, đồng thời loại bỏ các sản phẩm của Canada khỏi các hợp đồng lớn, dài hạn của chính phủ Mỹ.

Động thái trên của Washington nhằm đáp trả việc Canada bắt đầu triển khai các mức thuế trả đũa mới nhất vào lượng hàng hoá trị giá 20 tỷ USD của Mỹ từ 0h01 sáng 8/9. Ottawa đã “ăn miếng, trả miếng” việc Washington áp thuế nhập khẩu tới 50% đối với hàng hoá Canada sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên đổ vỡ vào tháng trước.