Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Canadian Press/Shutterstock

Theo báo Guardian, Thủ tướng Canada Mark Carney đã tiếp ông Zelensky tại thành phố Calgary, tỉnh Alberta, miền Tây Canada. Đây cũng là nơi ông Carney lớn lên giữa một cộng đồng đông đảo người dân gốc Ukraine.

“Canada sẽ luôn ở bên các bạn”, ông Carney nói với Tổng thống Zelensky.

Hai nhà lãnh đạo ký thỏa thuận hướng tới xây dựng “quan hệ đối tác 100 năm”. Thỏa thuận này dự kiến được hai bên đàm phán trong những tháng tới, nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng, khoáng sản quan trọng và năng lượng.

Ông Carney cho biết Canada và Ukraine đã có mối liên hệ từ năm 1893, khi một làn sóng người Ukraine di cư tới quốc gia Bắc Mỹ mới hình thành này. Riêng tại Alberta hiện có khoảng 350.000 người Canada gốc Ukraine.

“Người Ukraine đã góp phần xây dựng Canada và người Canada sẽ giúp tái thiết Ukraine”, ông Carney nói.

Gói hỗ trợ được công bố hôm 10/9 bao gồm 350 triệu CAD (253 triệu USD) thông qua chương trình JUMPSTART của Mỹ, nhằm đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ, huấn luyện và trang thiết bị quân sự cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Ông Carney cho biết Canada cũng sẽ cung cấp khoản bảo lãnh vay trị giá 450 triệu CAD nhằm cải thiện nguồn cung năng lượng cho Ukraine. Số tiền này sẽ được dùng để sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại, tăng công suất lưu trữ và cải thiện nguồn điện cung cấp cho các bệnh viện.

Nhà lãnh đạo Canada cho biết thêm nước này đang khẩn trương tăng cường kho UAV của chính mình. Ông đồng thời công bố một thỏa thuận, theo đó 30% số UAV mới được sản xuất tại Canada sẽ được chuyển cho Ukraine.

Ông Zelensky nói với các phóng viên: “Những UAV này sẽ được đưa ngay tới Ukraine, ra chiến trường, đến với người dân và binh sĩ của chúng tôi… trước hết là để bảo vệ trẻ em và gia đình chúng tôi".