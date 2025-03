Tờ The Hill trích dẫn nội dung đơn khiếu nại do Canada trình lên WTO hôm 13/3 viết, các mức thuế nhập khẩu do Mỹ áp lên nước này “không phù hợp với những nghĩa vụ của Washington theo Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) năm 1994”.

Thép của Canada. Ảnh: Steelcanada.com

“Các mức thuế của Mỹ đã vi phạm điều khoản trong GATT cũng như vi phạm Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) của WTO”, trích đơn khiếu nại của Ottawa, ám chỉ tới Hiệp định TFA được ký kết với mục đích giảm bớt các rào cản thương mại, đơn giản hóa và hiện đại hóa quy trình hải quan…

Theo The Hill, đây là lần thứ 2 Chính phủ Canada nộp đơn khiếu nại về mức thuế của Mỹ lên WTO trong tháng này. Trước đó, Ottawa hôm 5/3 đệ đơn khiếu nại lên WTO ngay sau khi chính quyền Mỹ quyết định triển khai mức thuế 25% đối với nhiều hàng hóa của Canada.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố cùng ngày khẳng định sẽ không nhượng bộ khi áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào xứ sở cờ hoa, đồng thời cam kết bất kỳ sự gián đoạn kinh tế nào do động thái gây ra “sẽ không kéo dài”.

CNN dẫn lời ông Trump nhấn mạnh: “Tôi sẽ không nhượng bộ về vấn đề thuế nhập khẩu đối với những hàng hóa như thép, nhôm hoặc ôtô. Chúng ta sẽ không nhượng bộ. Nước Mỹ đã bị đánh cắp trong rất nhiều năm… Ở thời điểm hiện tại sẽ xảy ra một chút gián đoạn về kinh tế, nhưng tình trạng đó sẽ không kéo dài”.