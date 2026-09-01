Công bố trong lễ xuất quân chiều 3/9 tại Hà Nội, CLB CAND không ngần ngại tuyên bố tham vọng vô địch giải hạng Nhất quốc gia 2026/27, trở lại LPBank V-League một cách sớm nhất.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu đối với CLB CAND tại mùa giải 2026/27

"Đây là dấu mốc có tính lịch sử, thể hiện sâu sắc kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về quyết tâm xây dựng một tập thể giàu bản lĩnh, sức mạnh, thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, thể hiện sâu sắc hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân "ba nhất" trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, mong muốn qua từng trận đấu, từng mùa giải, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam an toàn, năng động, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ", Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu trong lễ xuất quân của CLB CAND.

CAND FC đặt mục tiêu sớm giành vé trở lại V-League

So với các đối thủ ở giải hạng Nhất Quốc gia, CAND FC được đầu tư mạnh. Dẫn dắt đội bóng ngành công an là HLV Nguyễn Đức Thắng, trong khi nhiều hảo thủ đã đầu quân cho đội bóng này như Minh Vương, Đình Triệu, Viktor Lê, Đỗ Phi Long hay Thanh Nhàn, Minh Phúc...

“Nhiệm vụ hàng đầu của CLB là chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, tập trung xây dựng đội bóng, nâng cao thể lực. Các chuyến tập huấn, các trận đấu giao hữu sẽ giúp đội củng cố, rà soát lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đội bóng ngành công an mang tham vọng xây dựng một lối chơi cống hiến trong mùa giải mới

Ban huấn luyện hướng tới xây dựng một đội bóng có tinh thần đoàn kết, rèn luyện chuyên môn, thi đấu và sinh hoạt chuyên nghiệp. Toàn đội sẽ hướng tới từng trận đấu, từng giai đoạn, với mục tiêu nhanh chóng trở lại V.League bằng lối chơi cống hiến”, HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định.

Trận ra quân tại giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27, CAND FC gặp Long An trên sân nhà vào ngày 11/9. Mùa bóng này, giải hạng Nhất có 2 vé trở lại V-League.