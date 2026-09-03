Lượt trận thứ hai vòng loại U20 châu Á 2027 tiếp tục mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý với các đại diện Đông Nam Á. Trong khi một số đội bóng trẻ khu vực tạo được lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết, U20 Việt Nam lại rơi vào tình thế vô cùng khó khăn.

Tại bảng F, U20 Thái Lan tiếp tục thể hiện sự ổn định khi đánh bại U20 Turkmenistan với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của Pikulhom giúp đội chủ nhà có trận thắng thứ hai liên tiếp, giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Kết quả này đưa U20 Thái Lan tiến gần tấm vé dự VCK U20 châu Á 2027.

U20 Thái Lan rộng cửa giành vé dự VCK - Ảnh: Changsuek

Cũng có màn trình diễn ấn tượng, U20 Indonesia giành chiến thắng 3-0 trước U20 Lào. Sức mạnh vượt trội giúp đội bóng xứ vạn đảo duy trì vị trí thuận lợi và hướng tới mục tiêu góp mặt tại vòng chung kết.

Ở bảng H, U20 Malaysia tạo dấu ấn khi cầm hòa U20 Australia với tỷ số 2-2. Đây là kết quả đáng khen khi đại diện Đông Nam Á phải đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trong khi đó, U20 Việt Nam đang trải qua hành trình đầy thử thách. Sau thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở trận ra quân, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tiếp tục nhận thất bại 1-2 trước U20 Palestine. Hai trận thua liên tiếp khiến cơ hội giành vé dự VCK U20 châu Á 2027 trở nên rất mong manh.

U20 Indonesia thắng U20 Lào 3-0 để nắm giữ lợi thế trước lượt trận cuối - Ảnh: Asean Football

Tại bảng G, chủ nhà U20 Campuchia không thể tạo bất ngờ trước U20 Nhật Bản khi nhận thất bại nặng nề 0-8. Khoảng cách trình độ giữa hai đội được thể hiện rõ khi đại diện Đông Á hoàn toàn áp đảo trong suốt trận đấu.

Ở nhóm dưới, U20 Singapore tại bảng J và chủ nhà U20 Myanmar ở bảng K tiếp tục tạo dấu ấn với những chiến thắng quan trọng.

Video bóng đá U20 Việt Nam 1-2 U20 Palestine

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