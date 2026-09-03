Video U20 Việt Nam gỡ hòa 1-1
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Sau trận thua 0-3 trước U20 Triều Tiên, U20 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu U20 Palestine với mục tiêu buộc phải giành chiến thắng. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối thủ.
Phút 34, U20 Palestine bất ngờ vượt lên dẫn trước sau tình huống xử lý và dứt điểm chính xác của Laieth Tayem trong vòng cấm.
Sang hiệp hai, U20 Việt Nam đẩy cao tốc độ tấn công và có bàn gỡ hòa ở phút 67. Đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh bật cao đánh đầu hiểm hóc, bóng chạm xà ngang rồi đập vào lưng thủ môn Lourenco vào lưới.
Tuy nhiên, khi đang nỗ lực tìm bàn thắng quyết định, U20 Việt Nam lại nhận đòn phản công ở phút 83. Zaki Hamade thoát xuống và dứt điểm kỹ thuật, giúp U20 Palestine giành chiến thắng 2-1.
Thất bại thứ hai liên tiếp khiến U20 Việt Nam chưa có điểm nào tại bảng C, đồng thời gần như không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.
Ghi bàn:
U20 Palestine: Laieth Tayem (34'), Hamade (82')
U20 Việt Nam: Lourenco (66', phản lưới)
Đội hình ra sân
U20 Việt Nam: Phan Đình Bách, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Tấn Dũng, Bùi Duy Đăng, Đinh Xuân Khải, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Trọng Đức Vũ
U20 Palestine: Diogosamara Lourenco, Aiham Dahche, Talal Ahmed, Laieth Tayem, Suheibelias Ali, Omar Badarna, Odayadam Nashashibi, Musab Mubarak, Bakir Mahmoud, Bilal Obeid, Jasin Abouchaker
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại đầy tiếc nuối 1-2 của U20 Việt Nam trước U20 Palestine. Sau đây ba ngày, U20 Việt Nam sẽ chạm trán U20 Iran ở trận đấu cuối cùng bảng C.
90'+5
U20 Việt Nam được hưởng ba quả phạt góc liên tiếp, Đình Bách bỏ khung thành lên tham gia tấn công. Trong tình huống phản công của đối thủ, thủ môn của U20 Việt Nam buộc phải phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ. Quốc Khánh lại vừa có pha đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Diogosamara Lourenco một lần nữa cứu thua cho U20 Palestine.
85'
Vẫn là quả tạt từ cánh phải vào của cầu thủ áo đỏ để Công Hậu đánh đầu đưa bóng tầm thấp nhưng bị thủ môn Diogosamara Lourenco bắt dính.
83'
U20 Palestine bất ngờ nâng tỷ số lên 2-1
U20 Palestine có pha chọc khe loại bỏ toàn bộ hàng thủ áo đỏ để Hamade băng xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Đình Bách, tái lập thế dẫn trước cho đội bóng Trung Đông.
79'
Thêm một cơ hôi ngon ăn nữa sau nỗ lực của một cầu thủ áo đỏ, tiếc rằng Hoàng Anh lại dứt điểm không trúng tâm bóng, rồi từ từ lăn ra ngoài khung thành Palestine.
75'
Xà ngang từ chối bàn thắng, Quang Anh bỏ lỡ
Xuất phát từ pha đá phạt góc, một cầu thủ áo đỏ chớp cơ hội đệm bóng cận thành trúng xà ngang bật ra. Sau đó cơ hội lại đến, Quang Anh được đồng đội trao cơ hội mười mươi nhưng cầu thủ này lại dứt điểm quá hiền, không thắng được thủ môn Palestine.
71'
Sau khi gỡ hòa 1-1, U20 Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công dồn dập để tìm kiếm thêm bàn thắng định đoạt trận đấu.
66'
Thủ môn U20 Palestine phản lưới nhà
Đón quả tạt bổng của đồng đội từ cánh phải, đội trưởng Quốc Khánh tì đè đánh đầu đưa bóng chạm mép dưới xà ngang rồi đập vào lưng thủ môn Diogosamara Lourenco trước khi bay vào lưới.
62'
Mải mê tấn công suýt chút nữa U20 Việt Nam nhận thêm bàn thua trước những pha phản công của U20 Palestine.
54'
Sau pha phối hợp ăn ý của bên cánh trái của U20 Việt Nam, Đức Vũ dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đối phương.
50'
Bóng dội cột dọc khung thành U20 Palestine
Một cầu thủ U20 Việt Nam thoát xuống rồi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn U20 Palestine, quá đáng tiếc khi bóng đập cột dọc khung thành đối phương bật ra.
48'
Trong tình thế không còn gì để mất, U20 Việt Nam tổ chức tấn công dồn dập từ đầu hiệp hai.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U20 Palestine.
45'+1
U20 Việt Nam mất oan penalty?
Một cầu thủ áo đỏ bị ngã trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài chính người Saudi Arabia Mohammed Alismail cho rằng không có lỗi của hậu vệ áo trắng. Cầu thủ U20 Việt Nam phản ứng khá mạnh mẽ khi không được hưởng phạt đền. Đây là các trận đấu ở vòng loại nên VAR không được sử dụng.
40'
U20 Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội, ghi bàn quân bình tỷ số trước U20 Palestine.
34'
U20 Palestine bất ngờ mở tỷ số
Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, U20 Việt Nam nhận bàn thua cay đắng. Đội trưởng Laieth Tayem có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi sút tung lưới đội chủ nhà.
31'
Thêm một cơ hội nữa dành cho U20 Việt Nam, song cú đá của cầu thủ áo đỏ trong vòng cấm vẫn bị cầu thủ Palestine cản phá chịu phạt góc.
28'
Đức Vũ chọc khe tinh tế cho đồng đội thoát xuống đáy biên rồi trả ngược ra. Đáng tiếc là cú dứt điểm của Duy Đặng bị hậu vệ U20 Palestine ngăn cản chịu phạt góc.
24'
Sau quãng thời gian đầu chơi ở tốc độ cao, U20 Việt Nam chủ động chơi chậm và chờ đợi thời cơ để triển khai tấn công.
19'
Đức Vũ băng lên bên cánh phải và có pha xử lý khéo léo, đáng tiếc là tình huống treo bóng vào vòng cấm lại quá sâu nên không có đồng đội nào theo kịp.
13'
Trong tình thế buộc phải thắng, U20 Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực. Bên kia chiến tuyến, U20 Palestine cho thấy họ sẵn sàng đáp trả khi có cơ hội.
8'
U20 Việt Nam liên tục pressing ngay bên phần sân của U20 Palestine. Một cầu thủ áo đỏ vừa bị ngã trong vòng cấm U20 Palestine nhưng trọng tài cho rằng không có lỗi của cầu thủ đến từ Trung Đông.
3'
U20 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm, trong khi các cầu thủ U20 Palestine cũng cho thấy họ sẵn sàng chơi sòng phẳng với đội chủ nhà.
19h00
Trọng tài chính người Saudi Arabia Mohammed Alismail thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu quan trọng U20 Việt Nam vs U20 Palestine. Trận này, U20 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống trong khi U20 Palestine mặc trang phục màu trắng.
18h28
Cầu thủ hai đội U20 Việt Nam và U20 Palestine ra sân khởi động trước trận đấu.
18h15
U20 Triều Tiên ngược dòng nghẹt thở, đánh bại U20 Iran 2-1.
18h05
17h45
Sau trận thua 0-3 trước U20 Triều Tiên, U20 Việt Nam đang chịu áp lực lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi không còn nhiều lựa chọn ngoài mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U20 Palestine.
Bên kia chiến tuyến, U20 Palestine cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi thất bại trước U20 Iran ở trận ra quân. Chính vì vậy, cuộc chạm trán tại Việt Trì được xem là trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp của cả hai đội.
U20 Việt Nam có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả, nhưng cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế đã bộc lộ. Hàng phòng ngự phải hạn chế sai sót, trong khi hàng công cần cải thiện khả năng tạo đột biến và tận dụng cơ hội.
Một chiến thắng không chỉ giúp U20 Việt Nam lấy lại tinh thần mà còn mở ra hy vọng cạnh tranh vị trí nhì bảng, qua đó hướng tới mục tiêu giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.