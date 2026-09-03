Video U20 Việt Nam gỡ hòa 1-1

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Sau trận thua 0-3 trước U20 Triều Tiên, U20 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu U20 Palestine với mục tiêu buộc phải giành chiến thắng. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối thủ.

Phút 34, U20 Palestine bất ngờ vượt lên dẫn trước sau tình huống xử lý và dứt điểm chính xác của Laieth Tayem trong vòng cấm.

U20 Việt Nam (áo đỏ) gần như hết cơ hội đi tiếp - Ảnh: Đăng Khôi

Sang hiệp hai, U20 Việt Nam đẩy cao tốc độ tấn công và có bàn gỡ hòa ở phút 67. Đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh bật cao đánh đầu hiểm hóc, bóng chạm xà ngang rồi đập vào lưng thủ môn Lourenco vào lưới.

Tuy nhiên, khi đang nỗ lực tìm bàn thắng quyết định, U20 Việt Nam lại nhận đòn phản công ở phút 83. Zaki Hamade thoát xuống và dứt điểm kỹ thuật, giúp U20 Palestine giành chiến thắng 2-1.

Thất bại thứ hai liên tiếp khiến U20 Việt Nam chưa có điểm nào tại bảng C, đồng thời gần như không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.

Ghi bàn:

U20 Palestine: Laieth Tayem (34'), Hamade (82')

U20 Việt Nam: Lourenco (66', phản lưới)

Đội hình ra sân

U20 Việt Nam: Phan Đình Bách, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Tấn Dũng, Bùi Duy Đăng, Đinh Xuân Khải, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Trọng Đức Vũ

U20 Palestine: Diogosamara Lourenco, Aiham Dahche, Talal Ahmed, Laieth Tayem, Suheibelias Ali, Omar Badarna, Odayadam Nashashibi, Musab Mubarak, Bakir Mahmoud, Bilal Obeid, Jasin Abouchaker