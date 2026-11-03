Chính xác

Cảng Batsham (còn được ghi là Batsha hoặc Batshaw) được xác định tương ứng với khu vực Bàng La cũ, nay thuộc phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Địa danh này xuất hiện trong Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica), xuất bản lần đầu năm 1687 của Isaac Newton. Khi phân tích hiện tượng thủy triều, Newton dẫn lại những ghi chép về chế độ thủy triều đặc biệt tại cảng Batsham, thuộc xứ Đàng Ngoài thời bấy giờ.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển năm 2025 đã xác định vị trí Batsha thông qua việc đối chiếu bản đồ phương Tây cổ, tư liệu địa chất, địa mạo, lịch sử và khảo sát thực địa. Kết quả cho thấy địa danh này tương ứng với khu vực Bàng La ngày nay.