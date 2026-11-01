Chính xác

Sơn Đoòng được xác định là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới nhờ thể tích ước tính khoảng 38,5 triệu m³. Hang có chiều dài gần 9km, chiều rộng có nơi khoảng 150-160m và chiều cao có nơi hơn 200m.

Với không gian khổng lồ này, hang có thể chứa một tòa nhà cao khoảng 40 tầng. Năm 2009, sau quá trình khảo sát, các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh xác định Sơn Đoòng vượt qua hang Deer ở Malaysia để trở thành hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.