1. Tỉnh nào có hang động tự nhiên lớn nhất thế giới?
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Quảng Trị
0%
- Quảng Ngãi0%
- Thành phố Huế0%
- Đà Nẵng0%Chính xác
Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2009, sau khi được đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh khảo sát, Sơn Đoòng được công bố với thế giới là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Năm 2013, tour khám phá hang bắt đầu được khai thác, đưa địa danh này trở thành một trong những sản phẩm du lịch mạo hiểm nổi tiếng của Việt Nam.
2. Sơn Đoòng được xác định là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới dựa trên tiêu chí nào?
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Có chiều dài lớn nhất
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- Có thể tích lớn nhất0%
- Có độ sâu lớn nhất0%
- Có hệ thống sông ngầm dài nhất0%Chính xác
Sơn Đoòng được xác định là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới nhờ thể tích ước tính khoảng 38,5 triệu m³. Hang có chiều dài gần 9km, chiều rộng có nơi khoảng 150-160m và chiều cao có nơi hơn 200m.
Với không gian khổng lồ này, hang có thể chứa một tòa nhà cao khoảng 40 tầng. Năm 2009, sau quá trình khảo sát, các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh xác định Sơn Đoòng vượt qua hang Deer ở Malaysia để trở thành hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.
3. Ai là người địa phương đầu tiên phát hiện ra cửa hang Sơn Đoòng?
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Howard Limbert
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- Hồ Khanh0%
- John Pollard0%
- Hoàng Tuấn Anh0%Chính xác
Người đầu tiên phát hiện cửa hang Sơn Đoòng là ông Hồ Khanh, một người dân địa phương ở khu vực Phong Nha. Ông tình cờ tìm thấy cửa hang trong một lần đi rừng vào năm 1990. Tuy nhiên, do cửa hang nằm giữa rừng sâu, địa hình hiểm trở và bên trong có gió mạnh, ông chưa thể khám phá sâu hơn.
Đến năm 2009, sau khi được ông Hồ Khanh dẫn đường, đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, do chuyên gia Howard Limbert dẫn đầu, tiến hành khảo sát hang. Kết quả khảo sát đã đưa Sơn Đoòng trở thành một phát hiện nổi bật của ngành thám hiểm hang động thế giới.
4. Yếu tố tự nhiên nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành hang Sơn Đoòng qua hàng triệu năm?
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Hoạt động phun trào núi lửa tạo ra các đường hầm dung nham
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- Dòng nước sông Rào Thương và các dòng nước liên quan bào mòn, hòa tan đá vôi dọc theo các đứt gãy địa chất0%
- Sóng biển xâm thực sâu vào các dãy núi đá0%
- Băng hà tan chảy tạo ra những khoảng rỗng trong lòng núi0%Chính xác
Sơn Đoòng hình thành trong khối núi đá vôi thuộc khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Theo các tài liệu địa chất về hang động, hang hình thành trên một đoạn đứt gãy của dãy Trường Sơn. Qua hàng triệu năm, dòng nước sông Rào Thương cùng các dòng nước từ khu vực Hang Khe Ry bào mòn, hòa tan đá vôi, tạo nên đường hầm khổng lồ dưới lòng núi.
Quá trình nước chứa axit carbonic hòa tan đá vôi là đặc trưng của địa hình karst. Cùng với cấu trúc địa chất và sự sụt đổ của một số phần trần hang, quá trình này đã tạo nên những khoang hang lớn và các hố sụt độc đáo như ngày nay.
5. Việc sáp nhập Quảng Bình và Quảng Trị đã tạo nên một địa phương có đặc điểm địa lý như thế nào?
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Không gian lãnh thổ kết nối từ vùng núi phía tây đến biển và đảo phía đông.
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- Mở rộng chủ yếu về phía vùng núi và biên giới.0%
- Hình thành một tỉnh có địa hình đồng bằng chiếm ưu thế.0%
- Tạo thành địa phương chỉ có địa hình ven biển và hải đảo.0%Chính xác
Sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị mới có địa hình đa dạng, trải dài từ vùng núi phía tây, khu vực đồi núi và đồng bằng ở giữa đến vùng ven biển, hải đảo phía đông. Địa phương có hệ thống núi đá vôi và hang động nổi tiếng tại Phong Nha - Kẻ Bàng, những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn, đồng bằng ven biển và đảo Cồn Cỏ.
Sự đa dạng về địa hình tạo nên nhiều hệ sinh thái tự nhiên, cảnh quan và tài nguyên đặc trưng, đồng thời đem lại cho Quảng Trị những lợi thế khác biệt về phát triển kinh tế, bảo tồn thiên nhiên và du lịch.
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