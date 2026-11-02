Chính xác

Trong 34 tỉnh thành, từ “Ninh” xuất hiện nhiều nhất, ở 4 địa phương gồm: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Tây Ninh. Trong khi đó, từ “Quảng” xuất hiện 3 lần trong các tên Quảng Ninh, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Từ “Đồng” cũng xuất hiện 3 lần trong tên Lâm Đồng, Đồng Nai và Đồng Tháp.

Một số từ xuất hiện 2 lần trong tên các tỉnh, thành là Hà (Hà Nội, Hà Tĩnh), An (Nghệ An, An Giang), Lai (Lai Châu, Gia Lai), Sơn (Sơn La, Lạng Sơn).