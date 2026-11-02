1. Từ nào xuất hiện nhiều nhất trong tên các tỉnh, thành Việt Nam?
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Quảng
0%
- Đồng0%
- Ninh0%
- Hà0%Chính xác
Trong 34 tỉnh thành, từ “Ninh” xuất hiện nhiều nhất, ở 4 địa phương gồm: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Tây Ninh. Trong khi đó, từ “Quảng” xuất hiện 3 lần trong các tên Quảng Ninh, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Từ “Đồng” cũng xuất hiện 3 lần trong tên Lâm Đồng, Đồng Nai và Đồng Tháp.
Một số từ xuất hiện 2 lần trong tên các tỉnh, thành là Hà (Hà Nội, Hà Tĩnh), An (Nghệ An, An Giang), Lai (Lai Châu, Gia Lai), Sơn (Sơn La, Lạng Sơn).
2. Chữ cái nào xuất hiện nhiều nhất trong tên các tỉnh, thành Việt Nam?
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A
0%
- N0%
- H0%
- G0%Chính xác
Chữ “n” xuất hiện trong tên 27/34 tỉnh, thành phố nước ta hiện nay, chẳng hạn: Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng... Đây là chữ cái xuất hiện nhiều nhất trong tên các tỉnh, thành Việt Nam. Xếp sau là chữ “a” với 22 địa phương, chữ “h” với 19 địa phương và chữ “g” với 17 địa phương.
3. Chữ cái nào không xuất hiện trong tên của các tỉnh, thành Việt Nam?
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D, E, Ơ
0%
- D, E, X0%
- R, E, Ơ0%
- R, E, X0%Chính xác
“D, e, x” là ba chữ cái không xuất hiện trong tên gọi của 34 tỉnh, thành phố hiện nay. Trong khi đó, các chữ cái “ơ, r” có mặt trong tên một số địa phương như Sơn La, Lạng Sơn, Cần Thơ, Quảng Trị.
4. Có bao nhiêu tỉnh, thành phố ở Việt Nam có tên gọi gồm 3 chữ cái?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Huế là địa phương có tên gọi ngắn nhất trong các tỉnh, thành phố hiện nay, với 3 chữ cái và chỉ gồm 1 âm tiết. Một số địa phương khác có tên ngắn gồm 5 chữ cái như Cà Mau, Hà Nội, Gia Lai...
Huế là cố đô của Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn. Địa phương này chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương kể từ ngày 1/1/2025.
5. Tên gọi nào được đặt cho nhiều xã, phường nhất hiện nay?
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Tân Thành
0%
- Châu Thành0%
- Bình Minh0%
- Tân An0%Chính xác
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước có hơn 3.320 xã, phường. Trong đó, Tân An là tên xã, phường phổ biến nhất Việt Nam khi có đến 10 tỉnh, thành phố sử dụng: Bắc Ninh, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang và Cần Thơ.
Xếp sau đó là Tân Thành khi được dùng đặt tên cho 9 xã, phường; Tân Tiến được đặt cho 8 xã, phường; Bình Minh được đặt cho 7 xã, phường; Tân Phú, Tân Hưng, Tân Hòa, Đông Thành được đặt cho 6 xã, phường.
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trắc nghiệm địa lý
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địa lý Việt Nam
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