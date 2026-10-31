1. Người Việt đến nước Đông Nam Á nào nhiều nhất thế giới 9 tháng qua?
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Thái Lan
0%
- Singapore0%
- Lào0%
- Campuchia0%Chính xác
Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia, nước này đón 2,46 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng năm 2026, giảm 43,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục là 2 thị trường gửi khách lớn nhất. Trong đó, Campuchia đón hơn 651.000 lượt khách đến từ Việt Nam trong 9 tháng năm nay, chiếm hơn 26% tổng lượng khách quốc tế.
Trung Quốc xếp thứ hai với hơn 643.000 lượt, tương đương 26%. Mỹ đứng thứ ba với hơn 140.000 lượt khách, chiếm gần 6% tổng lượng khách quốc tế. Các thị trường tiếp theo gồm Pháp, Anh, Indonesia, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Theo thống kê 8 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất đến Campuchia, nhỉnh hơn Việt Nam. Tuy nhiên, lượng khách Việt tăng nhanh hơn trong tháng 9, giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu.
2. Năm 2025, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất đến Campuchia, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Không phải Trung Quốc, Campuchia là điểm đến thu hút nhiều khách Việt nhất trong năm 2025. Số liệu từ Bộ Du lịch Campuchia công bố cũng cho thấy Việt Nam là thị trường gửi khách lớn nhất đến quốc gia này, với 1,11 triệu lượt, chiếm hơn 20% tổng lượng khách quốc tế đến.
Thị trường tiếp theo ghi nhận đón lượng khách Việt cao là Nhật Bản, với gần 635.000 lượt khách Việt tính đến hết tháng 11/2025. Xếp sau đó là Thái Lan, Hàn Quốc…
3. Quốc gia nào có đường biên giới trên bộ dài nhất với Campuchia?
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Lào
0%
- Thái Lan0%
- Việt Nam0%
- Myanmar0%Chính xác
Campuchia có đường biên giới trên bộ với ba quốc gia là Việt Nam, Thái Lan và Lào. Trong đó, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia dài khoảng 1.200km, là tuyến dài nhất trong ba tuyến biên giới trên đất liền của Campuchia.
Trong khi đó, biên giới Campuchia - Thái Lan dài hơn 800km, còn biên giới Campuchia - Lào dài khoảng hơn 500km.
4. Bao nhiêu tỉnh, thành của Việt Nam giáp nước này?
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4
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- 60%
- 80%
- 100%Chính xác
Việt Nam có 8 tỉnh, thành tiếp giáp với Campuchia gồm: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang. Trong đó, Quảng Ngãi có vị trí đặc biệt khi giáp cả Campuchia và Lào. Đây là địa phương duy nhất trong 34 tỉnh, thành có vị trí này.
5. Campuchia là thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Việt Nam năm 2025, đúng hay sai?
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Sai
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- Đúng0%Chính xác
Trong năm 2025, Campuchia là thị trường xuất khẩu sắt thép lớn nhất của Việt Nam với 1,46 triệu tấn, giá trị kim ngạch đạt 832,4 triệu USD. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu thép lớn thứ hai của Việt Nam với 921.805 tấn, đạt giá trị 716,08 triệu USD.
- Đúng
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