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Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia, nước này đón 2,46 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng năm 2026, giảm 43,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục là 2 thị trường gửi khách lớn nhất. Trong đó, Campuchia đón hơn 651.000 lượt khách đến từ Việt Nam trong 9 tháng năm nay, chiếm hơn 26% tổng lượng khách quốc tế.

Trung Quốc xếp thứ hai với hơn 643.000 lượt, tương đương 26%. Mỹ đứng thứ ba với hơn 140.000 lượt khách, chiếm gần 6% tổng lượng khách quốc tế. Các thị trường tiếp theo gồm Pháp, Anh, Indonesia, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo thống kê 8 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất đến Campuchia, nhỉnh hơn Việt Nam. Tuy nhiên, lượng khách Việt tăng nhanh hơn trong tháng 9, giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu.