XEM CLIP: (Nguồn: Fanpage Quảng Ninh 247)

Ngày 28/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông tự ý căng lưới ngang một đoạn đường để chơi pickleball.

Theo nội dung clip, sự việc diễn ra vào lúc 18h42 ngày 26/8 tại khu đô thị Hà Khánh (phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh). Hai người đàn ông đã căng lưới chiếm hai làn đường để chơi thể thao, thậm chí còn kẻ vạch sơn trắng dưới lòng đường tạo thành hình sân pickleball.

Sau khi bị nhắc nhở, người đàn ông chơi pickleball bóp cổ tài xế rồi đẩy về phía sau. Ảnh chụp màn hình

Khi đang lái xe về nhà, một tài xế taxi bị chặn bởi lưới chắn giữa đường. Sau khi xuống xe nhắc nhở, tài xế bị một người đàn ông gây gổ, cãi vã và dùng tay bóp cổ, đẩy lùi về phía sau.

Tài xế taxi sau đó dùng điện thoại quay lại sự việc và cho biết sẽ báo cơ quan chức năng. Người đàn ông chơi pickleball liên tục đáp lại: “Báo đi”.

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND phường Cao Xanh cho hay đã tiếp nhận thông tin và đang khẩn trương kiểm tra, xử lý.

Xe đầu kéo biến dạng sau va chạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tài xế tử vong Đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, xe đầu kéo bất ngờ tông vào phương tiện cùng chiều phía trước, khiến tài xế tử vong, phụ xe bị thương.

Ùn xe, va chạm giao thông ngày đầu cấm ô tô qua cầu cửa ngõ TPHCM Trong ngày đầu tổ chức phần luồng, cấm ô tô qua cầu cửa ngõ TPHCM đã xảy ra tình trạng ùn xe, va chạm giao thông.