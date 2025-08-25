XEM CLIP:

Khoảng 13h30 chiều 25/8, mưa lớn cùng với gió giật mạnh đã gây ra vụ sập nhà thi đấu, cụm sân Pickleball trên đường Đông Lộ (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Ghi nhận tại hiện trường, nhà thi đấu được dựng bằng hệ thống khung thép, mái lợp tôn, bạt di động. Cụm bao gồm 3 sân, trên diện tích khoảng 500m2, đã bị gió giật đổ sập hoàn toàn.

Cụm sân Pickleball trên đường Đông Lộ, phường Thành Sen bị gió giật đổ sập đầu giờ chiều nay. Ảnh: K.N

Cụm sân này nằm độc lập giữa cánh đồng, mặt tiền tuyến đường Đông Lộ. Gió giật mạnh đã khiến hệ thống khung thép phần mái đổ sập ra phía trước, hệ thống mái tôn phía trên và bao quanh sân cũng bị gió giật gãy gập.

Cụm sân gặp sự cố, rất may không có thiệt hại về người. Ảnh: K.N

Mái tôn, khung thép đổ, hư hại hoàn toàn sau sự cố. Ảnh: K.N

Tại thời điểm xảy ra sự cố, chủ sân đã khoá trái và may mắn không có thiệt hại về người.

Được biết, cụm sân thi đấu Pickleball này mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2025. Chủ đầu tư đã bỏ ra trên 1 tỉ đồng để hoàn thiện.

Hệ thống khung thép của cụm sân Pickleball Đông Lộ đổ sập. Ảnh: K.N

Mưa và gió giật mạnh vào trưa nay cũng đã khiến cây cối ở phường Thành Sen bị đổ la liệt. Tại các tuyến đường Vũ Quang, Nguyễn Phan Chánh cây lớn đổ chắn ngang đường, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

Hai cây xoài và cột điện bị gió quật đổ trên tuyến đường Vũ Quang. Ảnh: K.N

Cây đa cổ thụ ở nhà thờ danh nhân Nguyễn Phan Chánh đổ ngã, chắn ngang tuyến đường. Ảnh: K.N

Cây ngô đồng lớn ở khu vực công viên Trần Phú, phường Thành Sen bật gốc đổ. Ảnh: K.N

Đáng chú ý, tại đường Phan Chánh, cây đa cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm trước đền thờ danh nhân Nguyễn Phan Chánh đã nằm ngang, chắn hoàn toàn tuyến đường.

