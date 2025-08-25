Một mẫu ô tô mới trước khi được thương mại hóa, bắt buộc phải vượt qua các bài thử nghiệm xe trong môi trường ngoài trời khắc nghiệt. Đây là cửa ải kỹ thuật quan trọng nhất nhưng cũng đầy hấp dẫn đối với các kỹ sư lái thử xe.

Căng thẳng trên đường thử lòng chảo tốc độ cao ở Hải Nam

Trong hành trình “Dạo bước Trung Quốc: Sức sống Hải Nam” diễn ra từ ngày 18-24/8 do Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc - CMG tổ chức, phóng viên VietNamNet cùng các đồng nghiệp báo chí của 9 nước ASEAN đã có những trải nghiệm đáng nhớ ở Bãi thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc). Nơi đây được mệnh danh là bãi thử ô tô tổng hợp duy nhất ở vùng khí hậu nhiệt đới của Trung Quốc, khắc nghiệt nhất châu Á, đồng thời là một trong ba trung tâm thử nghiệm ô tô trong môi trường nhiệt đới lớn nhất thế giới.

Nhóm phóng viên được mời lên một chiếc xe con để trải nghiệm 10km đường thử với 18 loại mặt đường, mô phỏng địa hình gồ ghề, ổ gà, sỏi đá, bê tông nứt gãy. Đây là loạt bài kiểm tra độ bền khung gầm và hệ thống treo của xe.

Sau quãng đường ổ gà là đoạn đường thử lòng chảo, trái với vẻ bình tĩnh của kỹ thuật viên, cảm giác của các phóng viên ngồi ghế phụ và ghế sau khá căng thẳng và hồi hộp. Tiếng gió rít qua khoang xe mạnh hơn, tiếng máy ồn hơn khi kim đồng hồ tiến dần lên mốc 140 km/h, rồi tăng tiếp lên 160 km/h… (tốc độ thử tối đa 180 km/h). Trên đoạn cong nghiêng khoảng 30 độ của đường thử hình oval, cơ thể người ngồi trên xe bị dồn sang một phía, ép chặt vào ghế. Khi hàng ngày chỉ quen lái xe đi làm ở đường đô thị tốc độ trung bình 30-40 km/h, chúng tôi tưởng như đang tham gia một chặng đua xe thể thao đầy phấn khích.

Chạy qua đoạn lòng chảo là đoạn đường oval dốc đứng, ước chừng độ dốc khoảng 40-45%. Các phóng viên trên xe đều cảm thấy chống chếnh và nôn nao… Đó là cảm giác mà bất cứ ai có dịp trải nghiệm đều khó quên – một sự “căng não” đúng nghĩa.

Theo giới thiệu của kỹ thuật viên lái xe, đường lòng chảo tốc độ cao là một trong những hạ tầng quan trọng nhất của Khu thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam. Với tổng chiều dài hơn 6km, đoạn thẳng 2,2km và bán kính vòng 145m, nơi đây cho phép xe chạy liên tục ở tốc độ tối đa 180 km/h, tài xế không phải phanh và không phải đổi hướng nhiều.

Nhờ thiết kế mặt đường nghiêng, lực ly tâm được bù trừ, giúp xe ổn định khi duy trì vận tốc cao trong thời gian dài. Trung bình, thời lượng kiểm tra một mẫu xe là 2-8 giờ/ngày, lặp lại sau 2-3 ngày. Tổng quãng đường thử cho một mẫu xe ở cung đường này khoảng 1.000-3.000km nhưng tương đương hàng chục nghìn km đường cao tốc trong vận hành thực tế.

Toàn cảnh đường thử lòng chảo nhìn từ trên cao của Bãi thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam. Ảnh: Đài CMG.

Đường lòng chảo chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể các thử thách khắc nghiệt đối với một mẫu ô tô trước khi được cấp phép bán ra thị trường. Ở các đường thử khác, các kỹ thuật viên đều phải lái xe chạy thử từ 5.000-100.000km, thậm chí có mẫu chạy 150.000km trong nhiều tuần, nhiều tháng, tương đương hàng trăm nghìn km thực tế để kiểm tra độ tin cậy của xe hay mức độ khấu hao của khung gầm, treo, thân vỏ. Cường độ thử thách của xe tại đây cao hơn nhiều so với các đường thử xe của các hãng ô tô tự xây dựng.

Một chiếc ô tô đang được chạy thử ở đường gồ ghề tại Bãi thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam. Ảnh: Theo Tân Hoa Xã

Cửa ải kỹ thuật kiểm tra ô tô khắc nghiệt ở Hải Nam

Khí hậu của đảo Hải Nam đặc trưng bởi điều kiện nhiệt độ cao, độ ẩm cao, độ ăn mòn cao và mưa nhiều. Đây vốn là “ác mộng” đối với sản phẩm cơ khí - điện tử và công nghệ cao như ô tô, nhưng lại trở thành lợi thế chiến lược của Trung Quốc khi xây dựng bãi thử này.

Trong môi trường đó, gioăng cao su nhanh lão hóa, kim loại dễ rỉ sét, pin xe điện dễ quá nhiệt, còn nội thất dễ bị nấm mốc. Chỉ khi vượt qua “cửa ải nhiệt đới” này, một mẫu xe mới có thể tự tin tiến ra thị trường Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông hay Mỹ Latinh – những khu vực có điều kiện khí hậu tương đồng. Ngoài Hải Nam, chỉ có các bãi thử ô tô nhiệt đới ở Nam Mỹ và đều là các cơ sở riêng lẻ của từng hãng xe (Volkswagen, GM, Fiat), không phải là tầm cấp quốc gia và quốc tế.

Tại Bãi thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam, sân phơi nắng ô tô có diện tích 47.000m², lớn nhất châu Á. Các mẫu xe sẽ phải đậu phơi nắng tự nhiên trong 48-72 giờ/lần, lặp nhiều chu kỳ trong 2-6 tuần để thử mùi trong khoang xe và độ lão hóa vật liệu.

Chưa hết, các xe còn phải trải qua 8 điều kiện khắc nghiệt khác như phun sương muối, đậu trong môi trường nhiễm bẩn, đọng ẩm cao để test khả năng chống chịu ăn mòn vật liệu. Mỗi mẫu xe thử 10 chu kỳ trong 8-12 tuần, tương đương thời gian là 1 năm chịu ăn mòn tự nhiên.

Một chiếc ô tô đang được thử nghiệm khả năng ăn mòn do nước muối tại Bãi thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam. Ảnh: Theo Tân Hoa Xã

Ngoài ra, hệ thống thử nghiệm xe nhiệt đới Hải Nam còn sở hữu một quảng trường rộng đến 93.000m², phục vụ các bài test tính năng an toàn của xe; khu vực để thử nghiệm xe năng lượng mới tập trung vào pin, an toàn điện cao áp, khả năng chịu nước, hệ thống quản lý nhiệt và loạt bài thử nghiệm xe thông minh và ADAS. Cùng đó là trung tâm giám sát xe tự lái với các tình huống đặc biệt: đường mưa, bùn, hầm, giao lộ phức tạp, tín hiệu nhiễu…

Lịch sử 67 năm và ưu đãi hấp dẫn từ chính sách cảng thương mại tự do

Ra đời từ năm 1958, Bãi thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam đến nay đã có lịch sử 67 năm phát triển. Đây là một trong những công trình trọng điểm được hình thành trên cơ sở Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật Trung - Xô (ký tháng 10/1954) gắn liền với lịch sử công nghiệp của Trung Quốc. Năm 2011, bãi thử từ mô hình trạm, viện nghiên cứu đã được chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp với sự thành lập Công ty TNHH thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam (Hainan Tropical Automobile Test Co., Ltd).

Trong suốt hơn sáu thập kỷ, từ những đường thử đơn giản ban đầu, đến nay, quy mô bãi thử nghiệm phát triển thành một tổ hợp rộng 1.200 mẫu đất (73,5ha) với hệ thống các bài thử toàn diện, phục vụ cho đủ các chủng loại và phân khúc xe, từ xe động cơ đốt trong đến xe điện, xe thông minh, xe tự lái...

Ngày 18/12/2025, toàn đảo Hải Nam chuyển sang cơ chế hải quan khép kín và trở thành Cảng thương mại tự do lớn nhất thế giới. Khi đó, xe ô tô của tất cả các hãng đến đây thử nghiệm có thể làm thủ tục tạm nhập - tái xuất thuận lợi, được miễn thuế nhập khẩu, giảm chi phí logistics. Các dự án liên quan đến xe điện, xe thông minh còn được ưu tiên hỗ trợ mặt bằng và dịch vụ.

Nhờ vậy, chi phí thử nghiệm xe tại Hải Nam được đánh giá thấp hơn đáng kể so với việc gửi xe sang Thái Lan, Ấn Độ hoặc Nam Mỹ hay châu Âu. Nhiều hãng xe lớn trong và ngoài Trung Quốc đã chọn Hải Nam để kiểm chứng sản phẩm, từ SAIC, Dongfeng, FAW, Changan, Geely, BYD cho tới các liên doanh GAC-Honda, Beijing Hyundai, cùng những hãng quốc tế từng tham chiếu tiêu chuẩn như Ford, Nissan, Volkswagen, GM.

Trong chuỗi phát triển sản phẩm ô tô, thử nghiệm ngoài trời là khâu bắt buộc để đảm bảo chất lượng và chứng nhận quốc tế. Hải Nam giúp các hãng xe Trung Quốc tự chủ dữ liệu thử nghiệm, thay vì phụ thuộc vào cơ sở nước ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng khi Trung Quốc đặt mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu xe điện và xe thông minh ra toàn cầu.

Với quy mô và vị thế hiện nay, bãi thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam chính là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn trong tham vọng công nghiệp ô tô toàn cầu của Trung Quốc.

