ĐH Quốc gia Hà Nội vừa cảnh báo tình trạng một số đối tượng giả danh đơn vị này để lừa đảo tuyển dụng bằng văn bản có con dấu, chữ ký giả mạo.

ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết gần đây đơn vị ghi nhận một số trang mạng xã hội giả mạo sử dụng tên gọi như “VNU - Tuyển dụng”, “ĐHQGHN - Talent” cùng logo, hình ảnh của ĐH Quốc gia Hà Nội để đăng tải thông tin tuyển dụng không chính thống, lôi kéo người dùng cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền.

Đáng chú ý, xuất hiện văn bản mang danh nghĩa ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo đợt tuyển dụng tháng 11/2026 với nội dung, con dấu và chữ ký giả mạo, tiềm ẩn nguy cơ khiến người tìm việc nhầm tưởng là thông báo chính thức.

Một văn bản thông báo tuyển dụng giả danh ĐH Quốc gia Hà Nội.

ĐH Quốc gia Hà Nội cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo thường gặp như sau:

- Đăng tin tuyển dụng các vị trí trợ giảng, giảng viên, chuyên viên… với lời mời gọi hấp dẫn.

- Làm giả văn bản, con dấu, chữ ký, sử dụng logo và hình ảnh của nhà trường để tạo lòng tin.

- Hướng dẫn ứng viên thực hiện các “nhiệm vụ thử việc”, yêu cầu chuyển tiền tạm ứng hoặc nộp phí tuyển dụng.

- Sử dụng tên miền, địa chỉ email và tài khoản mạng xã hội giả mạo.

ĐH Quốc gia Hà Nội khẳng định thông tin tuyển dụng chính thức được đăng tải tại website: https://vnu.edu.vn/can-bo/tuyen-dung/vi-tri-tuyen-dung và các fanpage chính thức, đã được xác minh của nhà trường và các đơn vị trực thuộc.

ĐH Quốc gia Hà Nội khẳng định không thu phí, không yêu cầu ứng viên chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình tuyển dụng.

Đơn vị khuyến cáo người ứng tuyển kiểm tra kỹ nguồn đăng tải, xác minh thông tin qua các kênh chính thức; không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng cho các trang, tài khoản không rõ nguồn gốc.

Ứng viên tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của những người tự xưng là cán bộ tuyển dụng. Mọi thông tin tuyển dụng cần được xác thực qua các kênh chính thức của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Dưới đây là các kênh thông tin chính thức của ĐH Quốc gia Hà Nội:

- Địa chỉ: ĐH Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc, Hà Nội).

- Điện thoại: (024) 3754 7670.

- Email: info@vnu.edu.vn.

- Website: https://vnu.edu.vn.