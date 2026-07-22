Trong khoảng một thập kỷ qua, cập nhật OTA (Over-the-Air) đã trở thành một trong những bước tiến quan trọng nhất của ngành công nghiệp ô tô. Ban đầu được Tesla phổ biến, công nghệ này hiện đã được nhiều hãng xe áp dụng nhằm sửa lỗi phần mềm, nâng cấp tính năng và bổ sung chức năng mới mà chủ xe không cần đưa xe đến đại lý.

Cập nhật OTA đã trở thành xu hướng phổ biến trên các dòng xe ô tô hiện đại. Ảnh: Polestar

Quan trọng hơn, OTA giúp các nhà sản xuất nhanh chóng phát hành bản vá khi phát hiện lỗ hổng bảo mật, giảm đáng kể thời gian xử lý so với các đợt triệu hồi truyền thống. Tuy nhiên, việc xe luôn kết nối internet cũng khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn hơn đối với tin tặc và các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Theo phân tích của trang CNBC cùng nhiều chuyên gia an ninh mạng, khả năng một hacker ngồi trước máy tính rồi điều khiển xe của người khác lao xuống vực hay đâm vào chướng ngại vật giống như trong phim không phải là kịch bản thực tế.

Ô tô hiện đại được trang bị hàng chục đến hàng trăm bộ điều khiển điện tử (ECU) quản lý hệ thống lái, phanh, động cơ và nhiều tính năng khác. Thế nhưng các hệ thống quan trọng này được bảo vệ bằng nhiều lớp bảo mật và được tách biệt với các thành phần kết nối internet.

Khả năng một hacker ngồi trước máy tính rồi điều khiển xe của người khác chạy trên đường là rất khó. Ảnh: Grupo Oesia

Điều đó đồng nghĩa với việc nếu muốn xâm nhập vào hệ thống điều khiển cốt lõi, kẻ tấn công phải vượt qua hàng loạt cơ chế bảo vệ phức tạp. Ngay cả khi xâm nhập thành công, việc điều khiển chiếc xe như người lái thực sự vẫn là điều cực kỳ khó khăn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia an ninh mạng, nguy cơ đáng lo ngại nhất hiện nay mà một chiếc xe ô tô bị hack chính là khả năng vô hiệu hóa hàng loạt phương tiện hoặc đánh cắp dữ liệu.

Một ví dụ được CNBC đề cập là cuộc điều tra tại Na Uy đối với các xe buýt điện do Trung Quốc sản xuất. Cơ quan chức năng phát hiện nhà sản xuất vẫn có quyền truy cập từ xa vào một số hệ thống thông qua kết nối di động. Phát hiện này đã khiến Anh và Đan Mạch tiến hành rà soát tương tự nhằm đánh giá các rủi ro về an ninh quốc gia.

Nếu điều này xảy ra với xe cảnh sát, xe cứu thương, xe buýt công cộng hay đội xe vận tải, hậu quả kinh tế và xã hội có thể rất nghiêm trọng, ngay cả khi không có chiếc xe nào bị điều khiển khi đang lưu thông.

Ngoài ra, xe kết nối internet còn lưu trữ lượng lớn dữ liệu như vị trí, lịch sử hành trình, thói quen sử dụng, tình trạng phương tiện và nhiều thông tin cá nhân khác. Đây cũng là mục tiêu hấp dẫn đối với các cuộc tấn công nhằm đánh cắp dữ liệu hoặc hoạt động gián điệp.

Ở chiều ngược lại, chính hệ thống OTA cũng là công cụ hiệu quả nhất giúp các hãng xe phản ứng nhanh trước các mối đe dọa an ninh mạng. Khi phát hiện lỗ hổng, nhà sản xuất có thể phát hành bản vá cho hàng triệu xe chỉ trong thời gian ngắn thay vì phải triệu hồi từng chiếc.

Dẫu vậy, các chuyên gia nhận định đây sẽ là cuộc chạy đua không có điểm dừng giữa các hãng xe và tin tặc. Mỗi tính năng kết nối mới đều tạo thêm một "cánh cửa" cần được bảo vệ, trong khi chỉ cần một lỗ hổng nhỏ cũng có thể trở thành mục tiêu khai thác.

Theo Carscoops

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