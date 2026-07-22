Sau hai năm sử dụng chiếc xe điện Chevrolet Blazer EV dưới dạng thuê xe, Mack Hogan - một cây bút của chuyên trang ô tô InsideEVs cho biết anh từng có ý định quay lại sử dụng xe chạy xăng vì ngân sách hạn chế. Tuy nhiên, sau quá trình tìm kiếm và cân nhắc, anh nhận ra mình không còn muốn quay lại với xe động cơ đốt trong.

Anh Mack Hogan bên cạnh chiếc xe điện Chevrolet Blazer EV. Ảnh: InsideEVs

Ban đầu, với ngân sách khoảng 10.000 USD (khoảng 263 triệu đồng), lựa chọn của anh chỉ còn những mẫu SUV dẫn động bốn bánh đã qua sử dụng hoặc một chiếc xe điện Chevrolet Bolt gần 4 năm tuổi. Tuy nhiên, cả hai lựa chọn này đều không ổn.

Trong đó, Chevrolet Bolt bị loại vì tốc độ sạc nhanh chưa đáp ứng nhu cầu và ghế ngồi của chiếc xe này cũng thiếu sự chắc chắn. Còn các mẫu SUV chạy xăng cùng tầm giá đều đã sử dụng nhiều năm, quãng đường vận hành lớn hoặc tiềm ẩn chi phí sửa chữa đắt đỏ.

Theo chia sẻ của Mack Hogan, thị trường xe cũ hiện nay đã thay đổi đáng kể so với trước đại dịch Covid-19. Với khoảng 10.000 USD, rất khó tìm được một chiếc xe SUV dẫn động AWD vừa bền bỉ, ít hỏng vặt, vừa đủ khả năng phục vụ những chuyến đi dài.

Điều khiến anh không muốn quay lại xe xăng không chỉ nằm ở giá xe, mà còn đến từ trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Sau thời gian dài lái xe điện, những ưu điểm như tăng tốc tức thì, vận hành êm ái, không tiếng ồn động cơ và không phải ghé trạm xăng đã trở thành thói quen khó thay đổi.

Một trong những điểm của xe điện được đánh giá cao nhất là chi phí sử dụng. Ảnh: Chevrolet

Bên cạnh đó, xe điện còn mang đến nhiều tiện ích mà xe xăng khó có được. Người dùng có thể bật điều hòa khi nghỉ ngơi hoặc cắm trại mà không cần để động cơ hoạt động liên tục. Cabin luôn duy trì nhiệt độ dễ chịu trong cả mùa hè lẫn mùa đông, rất phù hợp với những chuyến dã ngoại hoặc ngủ qua đêm trên xe.

Một trong những điểm được đánh giá cao nhất là chi phí bảo dưỡng. Với việc sở hữu hơn 10 chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong suốt 7 năm qua, anh Mack đã quen với những hỏng hóc và khiến người dùng phải trả những hóa đơn sửa chữa lên tới hàng ngàn đô la.

Ngay cả khi không có gì hỏng hóc, xe chạy xăng vẫn phải thay dầu động cơ, bugi, dầu hộp số, lọc gió... và chỉ riêng chi phí bảo dưỡng ô tô cũng đủ khiến bạn phát điên và làm cạn kiệt ví tiền.

Nhưng sau hơn 2 năm sử dụng chiếc Chevrolet Blazer EV, anh Mack chia sẻ: "Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là đảo lốp định kỳ. Hệ thống phanh gần như không bị mòn nhờ công nghệ phanh tái tạo năng lượng."

Theo nhiều nghiên cứu của các tổ chức như Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) và Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), xe điện có ít chi tiết chuyển động hơn đáng kể so với xe động cơ đốt trong, nhờ đó giảm nhu cầu bảo dưỡng và chi phí vận hành trong quá trình sử dụng.

Dù vậy, xe điện vẫn tồn tại những hạn chế như phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc, chưa phù hợp với mọi nhu cầu di chuyển và quan trọng là giá mua ban đầu cao. Tuy nhiên, với những người đã quen với trải nghiệm vận hành mượt mà, chi phí sử dụng thấp và sự tiện lợi mà xe điện mang lại, việc quay trở lại sử dụng xe chạy xăng không còn là lựa chọn hấp dẫn như trước.

Theo InsideEVs

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