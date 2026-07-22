Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) được trang Cartoq chia sẻ, ghi lại tình huống nguy hiểm tại một điểm giao cắt đường sắt không có rào chắn tại một khu vực nông thôn ở Ấn Độ.

Nguồn video: Afsar Khan Raipuri

Trong video, một đầu máy xe lửa đang di chuyển chậm đến điểm giao cắt không có người gác và không được lắp đặt rào chắn. Tuy nhiên, dù đoàn tàu đã ở rất gần, nhiều người điều khiển xe máy và ô tô vẫn liên tục băng qua đường ray.

Trước tình huống nguy hiểm này, nhân viên lái tàu hỏa buộc phải dừng tàu ngay trước điểm giao cắt. Ngay sau đó, hai nhân viên đường sắt mang theo cờ hiệu xuống tàu, tiến đến khu vực giao cắt để yêu cầu người dân và các phương tiện dừng lại.

Khi dòng xe được kiểm soát, họ ra hiệu cho người lái tàu từ từ di chuyển tiếp cho đến khi đầu máy vượt qua đoạn giao cắt an toàn, họ nhanh chóng nhảy trở lại tàu để tiếp tục hành trình.

Người dân thản nhiên băng qua đường sắt bất chấp tàu hỏa đang lao đến. Ảnh: Cartoq

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hành động chuyên nghiệp của nhân viên đường sắt, đồng thời phản ánh thực trạng đáng lo ngại về ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông của một bộ phận người dân tại đây.

Ấn Độ hiện sở hữu mạng lưới đường sắt lớn thứ 4 thế giới và phục vụ hàng chục triệu lượt hành khách mỗi ngày. Những năm gần đây, nước này đã đầu tư mạnh vào hiện đại hóa hạ tầng, lắp đặt các hệ thống tín hiệu và công nghệ nhằm giảm thiểu tai nạn.

Tuy nhiên, các vụ va chạm tại điểm giao cắt đường sắt vẫn xảy ra, chủ yếu do người tham gia giao thông cố tình vượt qua đường ray khi tàu đang đến hoặc đánh giá sai tốc độ của đoàn tàu.

Tàu hỏa có quãng đường phanh rất dài và không thể dừng khẩn cấp như ô tô.

Điều 131 của Luật Xe cơ giới Ấn Độ (Motor Vehicles Act, 1988) quy định về nghĩa vụ của tài xế khi đi qua đường ngang đường sắt không có rào chắn. Theo đó, mọi xế khi đến gần một đường ngang giao cắt với đường sắt không có rào chắn phải dừng xe, tắt radio và hạ cửa kính xe xuống để kiểm tra xem có tàu hỏa đang đến gần hay không.

Sau khi kiểm tra cả hai hướng và đảm bảo không có tàu nào đang đến gần đường ray thì tài xế mới được phép băng qua đường ngang này. Nếu phát hiện tàu đang đến gần chỗ giao cắt, tài xế phải kiên nhẫn chờ tàu đi qua và chỉ băng qua đường ray khi chắc chắn 100% là an toàn.

Theo Cartoq

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