Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, trên cơ sở theo dõi và tổng hợp thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức của cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quốc tế trong tháng 8/2026, cơ quan này ghi nhận một số chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa được công bố tại nước ngoài.

Đáng chú ý, các sản phẩm này có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Căn cứ các thông tin, tài liệu do cơ quan chức năng nước ngoài công bố, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố loạt sản phẩm đang bị thu hồi ở nước ngoài, cụ thể:

Một số mẫu xe ô tô của thương hiệu Audi, BMW, Porsche và Ford

Theo thông tin từ Hệ thống Cảnh báo nhanh về sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU Safety Gate), một số mẫu xe ô tô của các thương hiệu Audi, BMW, Porsche và Ford bị cảnh báo do không đáp ứng yêu cầu về phê duyệt kiểu loại và giám sát thị trường đối với xe cơ giới, hệ thống, linh kiện và bộ phận kỹ thuật liên quan. Các sản phẩm này đã được yêu cầu thu hồi từ người tiêu dùng cuối.

- Audi Q3 (sản xuất tại Đức từ 15/10/2025 đến 5/6/2026; Model: e12018/85800543*) có nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước; khi xảy ra va chạm, các chi tiết có thể tách rời, gây thương tích cho người ngồi trên xe.

- BMW iX3 (xe điện, sản xuất tại Đức từ 25/11/2025 đến 4/3/2026; Model: e12018/85800579*): mô-đun điện tử phục vụ chức năng sạc có thể bị lỗi trong quá trình sản xuất, làm dòng điện truyền qua thân xe khi sạc, tiềm ẩn nguy cơ điện giật điện áp cao cho người sử dụng.

- Porsche Taycan (xe điện, sản xuất tại Đức từ 21/10/2019 đến 4/3/2024; Model: Y1A e132007/460919*01-*08): mô-đun pin điện áp cao có thể tồn tại nhiều lỗi sản xuất kết hợp, làm gia tăng nguy cơ cháy trong quá trình sử dụng phương tiện.

- Ford Transit Custom và Tourneo Custom (sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 16/05/2023 đến 12/09/2025 và từ 25/11/2025 đến 4/3/2026; Model: e52018/8580019100-*01 và e52018/8580019200-*01): có nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước, làm tăng nguy cơ các chi tiết bị tách rời và gây thương tích khi xảy ra tai nạn.

Các mẫu xe ô tô thuộc diện thu hồi.

Tủ lạnh mini Cooluli loại 10L và 15L xuất xứ Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), khoảng 250.000 tủ lạnh mini Cooluli loại 10L và 15L do Ningbo Iceberg Electronic Appliance Co., Ltd. (Trung Quốc) sản xuất và Lisse USA LLC (Hoa Kỳ) nhập khẩu đang được thu hồi. Nguyên nhân là có nguy cơ đoản mạch tại công tắc điện, gây cháy và bỏng.

CPSC đã ghi nhận ít nhất 19 vụ việc liên quan đến sản phẩm có hiện tượng bốc khói, phát tia lửa, quá nhiệt, nóng chảy hoặc cháy, gây thiệt hại tài sản hơn 80.000 USD; trong đó có 1 trường hợp người tiêu dùng bị ảnh hưởng sức khỏe do hít phải khói.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được bán trên Amazon và Cooluli trong giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 10/2024.

Pin sạc dự phòng thương hiệu Q-Brother xuất xứ Trung Quốc

Theo thông báo của Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra (BSMI), Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc), khoảng 3.317 sản phẩm pin sạc dự phòng thương hiệu Q-Brother, gồm các model POT-482S, POT-487S và POT-528, đang được thu hồi do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nguyên nhân là pin lithium bên trong các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể bị nứt, vỡ và phát sinh cháy, làm gia tăng nguy cơ cháy và bỏng cho người sử dụng.

Kem chống nắng xuất xứ Trung Quốc

Theo thông tin cảnh báo từ Hệ thống Cảnh báo nhanh về sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU Safety Gate), một sản phẩm kem chống nắng bị thu hồi do chỉ số bảo vệ chống nắng (SPF) thực tế thấp hơn mức công bố.

Kết quả kiểm tra cho thấy, một số sản phẩm có chỉ số SPF đo được thấp tới SPF 0, không bảo đảm khả năng bảo vệ người sử dụng trước tác động của tia cực tím (UV).

Điện thoại đồ chơi xuất xứ Trung Quốc

Theo thông tin cảnh báo từ EU Safety Gate, sản phẩm điện thoại đồ chơi dành cho trẻ em bị thu hồi do chứa hàm lượng kim loại nặng vượt mức cho phép.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hàm lượng cadimi trong mối hàn của sản phẩm lên tới 0,27% và hàm lượng chì lên tới 83% theo khối lượng. Việc sử dụng các chất nguy hại vượt giới hạn cho phép có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và không bảo đảm yêu cầu an toàn đối với sản phẩm điện, điện tử.

Sản phẩm thuộc diện cảnh báo có mã số Y1241-Rose-Pink và được phân phối thông qua nền tảng thương mại điện tử AliExpress.



Quạt trần Hampton Bay Halwin 52 inch xuất xứ Trung Quốc

CPSC thông báo, khoảng 9.460 sản phẩm quạt trần Hampton Bay Halwin 52 inch dùng trong nhà và ngoài trời (Model: AK396H-MBK và AK396H-BN) do Youngo Limited (Huizhou, Trung Quốc) sản xuất đang được thu hồi do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nguyên nhân thu hồi được xác định là các cánh quạt có thể bị tách khỏi bánh đà của động cơ quạt trong quá trình sử dụng, làm phát sinh nguy cơ va đập và gây thương tích cho người sử dụng. Theo thông tin từ doanh nghiệp, đã ghi nhận 11 trường hợp cánh quạt bị gãy hoặc tách khỏi bánh đà của động cơ quạt; tuy nhiên, chưa ghi nhận trường hợp người tiêu dùng bị thương tích liên quan đến sự cố này.

Ngoài ra, sản phẩm bờm tai thỏ phát sáng (Model 46310) và hộp đồ chơi Playground Plus Box 4 Play With Purpose dành cho trẻ 10-12 tháng tuổi xuất xứ Trung Quốc cũng bị cảnh báo và thu hồi. Nguyên nhân là sản phẩm có thể gây nguy hại cho người sử dụng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các sản phẩm nêu trên đã được cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia cảnh báo, thu hồi hoặc áp dụng biện pháp xử lý do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn người tiêu dùng, bao gồm cháy, bỏng, điện giật, thương tích do lỗi linh kiện, nguy cơ hóc, ngạt thở ở trẻ em, phơi nhiễm hóa chất nguy hại và sản phẩm mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, công dụng công bố.

Cơ quan này nhấn mạnh, trong bối cảnh hoạt động mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử xuyên biên giới và các kênh phân phối không chính thức ngày càng phát triển, không loại trừ khả năng các sản phẩm thuộc diện cảnh báo hoặc thu hồi vẫn được chào bán tại Việt Nam.

Theo đó, các sản phẩm này có thể được rao bán thông qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ hoặc các kênh nhập khẩu không chính thức.

Vì vậy, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm trước khi mua hoặc sử dụng, đặc biệt đối với các sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn như phương tiện giao thông, thiết bị điện, pin sạc dự phòng, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em và các sản phẩm sử dụng pin cúc áo/pin đồng xu.

Người tiêu dùng cần đối chiếu thông tin nhận diện sản phẩm như tên sản phẩm, nhãn hiệu, model, mã sản phẩm, mã lô, thời gian sản xuất, thông tin nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu với các thông báo cảnh báo, thu hồi được công bố. Ngừng sử dụng ngay các sản phẩm thuộc diện cảnh báo, thu hồi hoặc có dấu hiệu bất thường.