Nhiều người có thói quen dừng xe, bật điều hòa rồi chợp mắt trong lúc chờ đợi mà không biết đây có thể là hành động tiềm ẩn nguy cơ chết người. Theo cảnh báo của Sở Giao thông Vận tải Kerala (MVD) của Ấn Độ, ngộ độc khí carbon monoxide (CO) trong ô tô là một trong những mối nguy hiểm dễ bị bỏ qua nhất và đã gây ra không ít trường hợp tử vong trên thế giới.

Đại diện Sở Giao thông vận tải của Ấn Độ tuyên truyền về mức độ nguy hiểm khi ngủ trong ô tô dù bật điều hòa. Ảnh: Cartoq

Trong một video tuyên truyền được đăng tải trên YouTube, ông Saju Chandran, Trợ lý Thanh tra Giao thông vận tải Kerala (AMVI), cho biết số vụ ngộ độc khí CO liên quan đến những người ngủ trong xe khi động cơ vẫn nổ máy và điều hòa ô tô hoạt động đang có xu hướng gia tăng nếu xe không được bảo dưỡng đúng cách.

Khí carbon monoxide nguy hiểm như thế nào?

Khí Carbon monoxide (CO) là sản phẩm phụ được tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ xăng, diesel hoặc CNG. Hệ thống ống xả thải khí CO ra khí quyển, thường là sau khi xử lý bằng bộ chuyển đổi xúc tác. Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất của khí CO là loại khí không màu, không mùi và không vị nên con người gần như không thể phát hiện bằng các giác quan thông thường.

Khí CO thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì nó không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Ảnh: Carro

Khi đi vào cơ thể, CO kết hợp với hemoglobin trong máu tạo thành carboxyhemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan. Não và tim là hai cơ quan chịu ảnh hưởng đầu tiên do rất nhạy cảm với tình trạng thiếu oxy. Tình trạng này được gọi là ngộ độc khí carbon monoxide.

Các triệu chứng có thể bao gồm đau đầu dữ dội, yếu sức, chóng mặt, buồn nôn, nhìn mờ và mất kiểm soát cơ bắp. Tuy nhiên, trong những tình huống như nghỉ ngơi trong xe ô tô, những triệu chứng này thường bị bỏ qua hoặc không được chú ý do mệt mỏi, khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn. Vì thế, khí CO thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì nó không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Vì sao ngủ trong xe bật điều hòa lại nguy hiểm?

Nhiều người cho rằng chỉ cần đóng kín cửa và bật điều hòa thì không khí trong xe hoàn toàn an toàn. Trái với suy nghĩ của nhiều người, khoang xe ô tô không kín hoàn toàn. Nếu hệ thống ống xả bị nứt, thủng hoặc rò rỉ, khí CO có thể thoát ra ngoài rồi xâm nhập trở lại khoang hành khách qua các khe hở hoặc cửa lấy gió điều hòa.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, khoang xe ô tô không kín hoàn toàn nên khí CO vẫn có thể xâm nhập trở lại cabin. Ảnh: The Rakyat Post

Nguy cơ càng tăng nếu xe đỗ trong tầng hầm, gara kín hoặc nơi thông gió kém. Khi đó, khí thải tích tụ xung quanh xe và có thể bị hút trở lại vào cabin. Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu bật chế độ tuần hoàn không khí bên ngoài.

Cách phòng tránh ngộ độc khí CO trên ô tô

Để đảm bảo an toàn và tránh tiếp xúc với khí Carbon Monoxide gây hại cho sức khỏe, người dùng hãy làm theo các bước sau:

- Không ngủ trong ô tô đang nổ máy tại gara, tầng hầm hoặc nơi kín gió.

- Nếu buộc phải nghỉ ngơi trên xe, hãy chọn nơi thông thoáng, có lưu thông không khí tốt.

- Kiểm tra định kỳ toàn bộ hệ thống ống xả, bộ chuyển đổi xúc tác và các mối nối để phát hiện rò rỉ.

- Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn ngủ hoặc buồn nôn khi ngồi trong xe, hãy tắt máy, rời khỏi xe ngay lập tức và đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc bảo dưỡng ô tô định kỳ không chỉ giúp xe vận hành ổn định mà còn là yếu tố quan trọng để phát hiện sớm các hư hỏng của hệ thống khí thải, qua đó giảm nguy cơ ngộ độc CO cho người sử dụng.

Theo Cartoq

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