Sự phổ biến của hộp số tự động và xe điện đang khiến xe số sàn dần trở thành lựa chọn hiếm gặp trên thị trường. Tuy nhiên, với nhiều người yêu xe, cảm giác tự mình điều khiển chân côn và cần số vẫn mang đến trải nghiệm lái khó thay thế. Dẫu vậy, xung quanh hộp số sàn vẫn tồn tại không ít quan niệm đã lỗi thời, khiến nhiều tài xế hiểu sai về loại hộp số này.

Dưới đây là 4 lầm tưởng phổ biến nhất về hộp số sàn của nhiều tài xế Việt trong kỷ nguyên ô tô hiện đại.

Xe số sàn luôn tiết kiệm nhiên liệu hơn

Đây từng là sự thật cách đây hơn một thập kỷ, khi hộp số tự động chỉ có 4-5 cấp và hiệu suất truyền động còn hạn chế. Tuy nhiên, công nghệ hiện nay đã thay đổi đáng kể.

Sự phát triển của hộp số tự động nhiều cấp giúp xe tiết kiệm nhiên liệu ngang với xe số sàn cùng động cơ. Ảnh: Ngô Minh

Các mẫu xe số tự động ngày nay phổ biến với hộp số 6, 8 cấp, thậm chí 10 cấp, hộp số vô cấp (CVT) hay ly hợp kép (DCT) có khả năng duy trì vòng tua động cơ ở mức tối ưu, từ đó vượt qua hộp số sàn (thường chỉ dừng ở mức 5 hoặc 6 cấp) về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Theo Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), nhiều mẫu xe số tự động hiện đại có mức tiêu hao nhiên liệu ngang bằng, thậm chí thấp hơn phiên bản số sàn cùng động cơ. Dĩ nhiên, nếu người lái có kỹ năng sang số hợp lý và luôn giữ vòng tua thấp, xe số sàn vẫn có thể rất tiết kiệm. Tuy nhiên, xét trên mặt bằng chung, lợi thế này không còn thuộc về xe số sàn.

Lái xe số sàn rất khó

Đối với người mới, việc phối hợp chân côn, chân ga và cần số có thể gây bối rối. Tuy nhiên, sau một thời gian làm quen, thao tác này sẽ trở thành phản xạ tự nhiên và không còn quá phức tạp.

Đối với người mới, việc phối hợp chân côn, chân ga và cần số có thể gây bối rối lúc ban đầu. Ảnh: Driving Tests

Theo chuyên trang ô tô SlashGear, nhiều tài xế lâu năm đánh giá xe số sàn mang lại cảm giác kết nối với chiếc xe tốt hơn, đặc biệt khi đổ đèo, vượt xe hoặc di chuyển trên các cung đường đèo núi. Vì vậy, số sàn không hẳn khó lái mà chỉ đòi hỏi người lái dành thời gian luyện tập.

Hộp số sàn giúp xe tăng tốc nhanh hơn

Quan niệm này từng đúng khi hộp số tự động đời cũ có độ trễ lớn. Nhưng hiện nay, phần lớn hộp số tự động được điều khiển điện tử với tốc độ chuyển số cực nhanh.

Hộp số tự động ngày nay có khả năng sang số nhanh hơn rất nhiều so với hộp số sàn. Ảnh: Capital One

Đặc biệt, hộp số ly hợp kép (DCT) có thể "cài sẵn" cấp số tiếp theo nên thời gian sang số chỉ tính bằng vài chục mili-giây, nhanh hơn đáng kể so với thao tác đạp côn và gạt số bằng tay. Đây cũng là lý do nhiều mẫu xe thể thao và siêu xe hiện đại đã loại bỏ hộp số sàn để chuyển hoàn toàn sang hộp số tự động nhằm tối ưu khả năng tăng tốc.

Dù vậy, người yêu xe số sàn vẫn lựa chọn loại hộp số này vì cảm giác kiểm soát và trải nghiệm lái, chứ không phải vì khả năng tăng tốc.

Hộp số sàn dễ hỏng và tốn kém sửa chữa

Đây cũng là một nhận định thiếu chính xác. Thực tế, hộp số sàn có cấu tạo đơn giản hơn đáng kể so với hộp số tự động hiện đại, đồng nghĩa với việc ít chi tiết phức tạp và chi phí sửa chữa thường thấp hơn.

Hộp số sàn có cấu tạo đơn giản hơn đáng kể so với hộp số tự động hiện đại. Ảnh: GM Auto

Theo nhiều hãng sản xuất ô tô, nếu được sử dụng đúng cách và thay dầu hộp số định kỳ theo khuyến cáo, hộp số sàn hoàn toàn có thể hoạt động bền bỉ hàng trăm nghìn km trong suốt vòng đời xe.

Chi tiết dễ hao mòn nhất trên xe số sàn là bộ ly hợp (côn). Nếu người lái thường xuyên rà côn, giữ chân trên bàn đạp côn hoặc nhả côn sai kỹ thuật, tuổi thọ của bộ ly hợp sẽ giảm đáng kể.

Ngoài ra, thay dầu hộp số đúng chủng loại và đúng chu kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất là yếu tố quan trọng giúp hộp số hoạt động bền bỉ trong hàng trăm nghìn km. Việc thay thế bộ ly hợp định kỳ do hao mòn tự nhiên có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với việc phải "bổ" một cụm hộp số tự động.

Theo các chuyên gia, thay vì tin vào những quan niệm đã lỗi thời, người dùng nên lựa chọn loại hộp số phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và tuân thủ lịch bảo dưỡng của nhà sản xuất để đảm bảo độ bền cũng như hiệu quả vận hành của chiếc xe.

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