XEM CLIP:

Cầu dân sinh bắc qua suối Săn Máu lộ nhiều bất cập

Nhiều cây cầu dân sinh bắc qua suối Săn Máu, ranh giới giữa 2 phường Long Bình và Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Cầu Lộc Lâm thường xuyên bị ngập nước khi mưa lớn. Ảnh: Hoàng Anh

Đáng nói, tối 21/9, tại cầu Lộc Lâm một ô tô công nghệ trong lúc vượt qua dòng nước chảy xiết đã bị cuốn trôi gần 200m. Rất may, tài xế kịp thời thoát ra ngoài và được người dân ứng cứu. Sự việc khiến người dân lo sợ về mức độ an toàn khi đi qua cây cầu dân sinh này.

Theo phản ánh người dân, hầu hết các cầu dân sinh nơi đây được xây dựng bằng nguồn đóng góp của bà con để thuận tiện đi lại. Kết cấu yếu, lan can gãy, mặt cầu bong tróc, trơn trượt, đặc biệt vào mùa mưa thường xuyên bị ngập sâu. Khi mưa lớn kéo dài, nước dâng cao và dòng chảy mạnh, nguy hiểm rình rập cả người đi bộ lẫn phương tiện.

Nhiều hạng mục cầu Lộc Lâm bị hư hỏng, gây nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Anh

Ghi nhận của PV VietNamNet, ngày 24/9, tại cầu Lộc Lâm, nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng, lan can gãy, xuất hiện hố sâu. Mỗi khi mưa lớn, nước ngập sâu, khiến người qua lại nơm nớp lo sợ.

Còn tại cầu dân sinh (không có tên - PV) kết nối vào nhà thờ Hà Phát, lực lượng chức năng phải rào chắn, không cho người dân di chuyển qua. Hiện cây cầu xuất hiện vết nứt dài ngang mặt cầu, trong khi đường dẫn hai bên nhô lên bấp bênh, nguy cơ mất an toàn rất cao.

Vết nứt dài ở cầu dân sinh kết nối vào nhà thờ Hà Phát khiến người dân lo sợ mỗi khi qua đây. Ảnh: Hoàng Anh

Anh Trần Văn Hiển (ngụ phường Trảng Dài) cho biết, vào giờ tan tầm, lượng xe qua lại các cầu dân sinh khá đông, đặc biệt là học sinh và công nhân. Mỗi khi mưa lớn, nước suối dâng cao tràn qua cầu, lực lượng chức năng phải dựng rào chắn, tạm ngừng lưu thông để đảm bảo an toàn.

“Những lúc như vậy, ai cũng phải đứng chờ nước rút hoặc đi đường vòng xa hơn. Dù bất tiện nhưng chúng tôi không còn cách nào khác để tránh nguy hiểm”, anh Hiển chia sẻ.

Cầu Kim Bích cũng xuất hiện vết nứt, lan can hư hỏng. Ảnh: Hoàng Anh

Không riêng gì hai cây cầu dân sinh nói trên, dọc tuyến suối Săn Máu còn có cầu Thân Nhân Trung, cầu Kim Bích cùng nhiều cầu nhỏ khác cũng đang trong tình trạng xuống cấp và ngập nước mỗi khi mưa lớn. Nhiều vị trí lan can đã gãy đổ, mặt cầu bong tróc, xuất hiện vết nứt dài và bờ gia cố ven suối nguy cơ sạt lở.

Trong đó, cầu Kim Bích cũng từng xảy ra vụ ô tô chở 4 người bị nước cuốn trôi vào năm 2019. Sau sự cố, chính quyền địa phương đã gia cố, lắp lan can bảo vệ. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, cầu lại xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi mùa mưa lũ.

Đẩy nhanh nạo vét, nâng cấp cầu qua suối

Khu vực phường Long Bình và Trảng Dài là nơi tập trung đông công nhân, học sinh, mật độ giao thông kết nối lớn. Việc đảm bảo an toàn giao thông các cầu dân sinh càng trở nên cấp thiết.

Nhiều vị trí nhà dân dọc suối Săn Máu sạt lở, hở hàm ếch rất nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Anh

Nhiều người dân bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương sớm có kế hoạch nâng cấp hoặc xây mới các cây cầu kiên cố, vừa tạo thuận lợi cho giao thông, vừa ngăn ngừa nguy cơ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa mưa lũ.

Lãnh đạo UBND phường Long Bình cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được tình trạng xuống cấp của các cầu dân sinh bắc qua suối Săn Máu. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế và có phương án khắc phục.

“Lực lượng chức năng phường sẽ cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời dựng rào chắn tạm thời khi mưa lớn, nước suối dâng cao. Tuy nhiên, giải pháp căn cơ và lâu dài nhất vẫn là nâng cấp hoặc xây mới các cây cầu để đảm bảo an toàn cho người dân”, đại diện UBND phường thông tin.

Lực lượng chức năng khảo sát các cầu dân sinh dọc suối Săn Máu. Ảnh: Hoàng Anh

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai - cho biết, Sở đã nắm thông tin phản ánh về tình trạng xuống cấp của các cầu dân sinh bắc qua suối Săn Máu.

“Sở Xây dựng đã phối hợp cùng với các địa phương để đánh giá mức độ an toàn, đồng thời đưa vào kế hoạch đầu tư, khắc phục lại lan can cầu để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông cũng thông tin thêm, suối Săn Máu đã có dự án nạo vét do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Sở sẽ đốc thúc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này, góp phần tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng và đảm bảo an toàn hạ tầng khu vực.

Phường Long Bình rào chắn không cho người dân di chuyển qua cầu dân sinh xuống cấp. Ảnh: Hoàng Anh

Dự án nạo vét suối Săn Máu dài khoảng 6km, đồng thời kết hợp làm đường giao thông hai bên bờ. Công trình sẽ xây mới 9 cây cầu. Việc này góp phần chống ngập cho các phường Hố Nai, Trảng Dài, Long Bình và giảm tải áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu.