Sáng 12/9, nước lũ từ sông Buông đổ về, gây chia cắt nhiều tuyến đường, nhấn chìm hàng trăm hộ dân tại nhiều xã, phường của Đồng Nai.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại xã An Viễn và phường Phước Tân, nhiều khu vực ngập sâu khoảng 1m. Nước tràn vào nhà cuốn trôi nhiều tài sản, người dân phải kê đồ đạc lên cao hạn chế thiệt hại.

Ông Bùi Kim Phi (ngụ ấp 6, xã An Viễn) cho biết, khoảng 2h sáng, người dân đầu nguồn đã báo tin nước lũ đổ về. Đến hơn 3h, nước tràn vào nhà, dâng cao khoảng 1m.

“May mắn là bò đã kịp dắt lên cao, dê nhốt trên chuồng nên không thiệt hại. Nhưng đàn gà gần 100 con thì phần lớn bị nước cuốn trôi”, ông Phi buồn rầu nói.

Ông Phi buồn rầu nhìn máy phát điện bị nhấn chìm trong nước. Lũ sông Buông đổ về nhanh, cũng khiến một số thiết bị điện khác của nhà ông ngập trong nước.

Trong đêm, nhiều gia đình ở Đồng Nai phải thức trắng hô hoán nhau kê đồ đạc, đưa vật nuôi lên cao. Thậm chí, người dân còn đưa xe máy cày chạy sâu vào vùng ngập để vận chuyển tài sản và hỗ trợ nhau thoát ra ngoài.

Còn tại phường Phước Tân, nước lũ tràn sâu vào khu dân cư, biến nhiều tuyến đường thành sông, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt, người dân phải tìm lối vòng hoặc chờ nước rút.

Trở về sau buổi học, nhiều em nhỏ ở phường Phước Tân phải bì bõm lội giữa biển nước lũ sông Buông, tay cầm giày, quần áo ướt sũng, chật vật vượt dòng nước để về nhà.

Bà Trịnh Thị Liên (khu phố Miễu, phường Phước Tân) rưng rưng nói: “Nước bắt đầu dâng cao lúc 8h, con cháu đi làm, đi học hết. Trong xóm chỉ còn vài ông bà già hô hoán nhau phụ khiêng đồ đạc lên cao. Nhìn nước tràn vào nhà mà tôi xót lắm. Năm nay, nước đã ngập vào nhà 3-4 lần rồi, có đợt ngập cao gần 1m”.

Lực lượng dân quân phường Phước Tân thường xuyên túc trực, kiểm tra các khu vực nhà dân bị ảnh hưởng do ngập, sẵn sàng phương án di dời các hộ dân trong trường hợp cần thiết.

Theo đại diện UBND xã An Viễn, lũ sông Buông sáng nay khiến khoảng 10 hộ dân bị ngập nặng, nhiều nhà nước dâng gần 1m. Những hộ còn lại tuy cũng bị ngập nhưng lực lượng dân quân địa phương đã kịp thời sơ tán đồ đạc, hạn chế thiệt hại.

Thống kê sơ bộ tại phường Phước Tân, hàng trăm hộ dân đang chìm trong nước lũ. Nhiều tuyến đường trong khu dân cư biến thành sông, giao thông bị chia cắt. Đến hơn 10h30, nước sông Buông vẫn tiếp tục dâng cao, lực lượng chức năng luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ di dời khi cần thiết.

Công trình xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Khu vực thi công bị ngập sâu, nhiều thiết bị, máy móc phải tạm dừng hoạt động.