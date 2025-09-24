Sáng 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công một ổ nhóm có hành vi xả trộm chất thải bể phốt với khối lượng gần 50m³ xuống sông Tô Lịch.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: A.T.

Theo điều tra, rạng sáng 5/9, Ban Quản lý dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch (đối diện số 584 đường Láng, phường Láng Hạ, Hà Nội) có vệt chất thải lỏng nghi là phân bể phốt được xả thẳng vào hố ga rồi chảy trực tiếp xuống sông.

Khối lượng chất thải ước tính khoảng 50m³, khiến nước sông bốc mùi hôi thối nồng nặc, lan rộng cả khu vực. Đặc biệt, việc xả thải lén lút này không chỉ đầu độc môi trường sống của người dân mà còn làm hư hại hạ tầng của dự án thoát nước, khi đường ống trong hố ga bị tụt vỡ.

Sự việc đi ngược hoàn toàn với chủ trương quyết liệt của TP Hà Nội trong việc hồi sinh dòng sông Tô Lịch. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương vào cuộc.

Ba đối tượng bị cơ quan công an bắt. Ảnh: A.T.

Qua rà soát, cơ quan công an xác định thủ phạm là xe bồn trắng mang BKS 30L-573.96 thuộc Công ty TNHH Vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội. Công ty này do vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo (SN 1982) và Chu Thị Vang (SN 1983) thành lập từ năm 2018.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này không hề có giấy phép xử lý chất thải và cũng không ký kết với đơn vị xử lý hợp pháp nào. Sau khi hút chất thải từ các bể phốt, Đạo thường chỉ đạo nhân viên đem đi xả trộm tại nhiều địa điểm.

Nguyễn Khắc Đạo tại cơ quan công an. Ảnh: A.T.

Khoảng 3h ngày 5/9, theo chỉ đạo của Nguyễn Khắc Đạo, lái xe Nguyễn Duy Cường (SN 1995) điều khiển xe bồn đến đường Láng. Trước đó, xe đã hút gần 50m³ chất thải từ một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Tại đây, Cường đã nhiều lần mở nắp hố ga, cắm vòi và xả trực tiếp toàn bộ số chất thải xuống sông Tô Lịch. Hành vi này khiến đường ống bị vỡ, chất thải chưa qua xử lý ồ ạt tràn xuống sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Các đối tượng liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe và ngăn chặn nguy cơ tái diễn hành vi gây ô nhiễm môi trường.