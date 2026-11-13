Hơn hai tháng qua, hàng chục villa, homestay quanh hồ Đồng Đò (Hà Nội) tạm dừng hoạt động. Một số cơ sở rút cạn nước bể bơi, phủ bạt phòng nghỉ.

Khu vực ven hồ Đồng Đò (xã Kim Anh) từng đông khách đến nghỉ dưỡng, cắm trại, chèo SUP... nay vắng lặng. Người dân ở đây cho hay, khoảng 2 tháng nay, hàng chục cơ sở lưu trú phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của chính quyền địa phương do chưa đủ điều kiện kinh doanh.

Các villa, homestay quanh hồ Đồng Đò "cửa đóng then cài". Ảnh: T.H

Khu vực ven hồ Đồng Đò vắng lặng, đìu hiu không còn thấy du khách. Ảnh: T.H

Việc các cơ sở homestay tạm dừng đón khách cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và sinh kế của nhiều người dân địa phương. Một người dân thôn Thái Vụ cho biết, trước đây ông làm công việc dọn vệ sinh, giặt đồ cho một homestay. Tuy nhiên, từ khi cơ sở này hút cạn nước trong bể bơi, phủ bạt các phòng nghỉ để tạm đóng cửa, ông cũng mất đi nguồn thu nhập đều đặn từ công việc trên.

Hình ảnh các cơ sở lưu trú đóng cửa, không đón khách. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Văn Hoạt, Trưởng thôn Thái Vụ (thôn Minh Tân cũ) cho biết, người dân theo lời kêu gọi của Nhà nước đã tới vùng đất này khai hoang được hơn 40 năm. Khi đó, cuộc sống vô cùng khó khăn, mảnh đất lau sậy cao ngập đầu đã khiến không ít người sốt rét, nản trí mà bỏ đi nơi khác làm ăn.

Hiện nay, khu vực hồ Đồng Đò đẹp lên, nhiều hộ dân chuyển hướng sang làm dịch vụ lưu trú để cải thiện đời sống. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch rừng, toàn bộ các mảnh đất đều bị coi là vi phạm pháp luật.

“Trước đây, người dân thôn Minh Tân có thêm việc làm tại các homestay. Những phụ nữ 45-50 tuổi thường khó xin việc ở các công ty, nhưng khi làm tại homestay, họ có thể trồng hoa, nhặt rác, giặt quần áo, rửa bát, với thu nhập 300.000-500.000 đồng/ngày.

Khoảng 4 năm nay, tình trạng cháy rừng xảy ra rất ít. Khi kinh tế phát triển, người dân có việc làm, thu nhập ổn định hơn nên không còn phải vào rừng chặt củi, đốt lửa lấy mật ong như trước, qua đó góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy rừng”, ông Hoạt chia sẻ.

Hình ảnh vắng vẻ như thế này có thể dễ dàng bắt gặp ở các khu lưu trú ven hồ Đồng Đò

Vị trưởng thôn cho biết, các hộ dân tại đây đều gặp vướng mắc liên quan đến quy hoạch. Trong khi đó, để được cấp phép về phòng cháy, chữa cháy, các hộ phải có giấy tờ hợp pháp về đất đai.

Ông Hoạt mong muốn quy hoạch sớm được công bố để người dân có cơ sở pháp lý, yên tâm sản xuất, kinh doanh trên mảnh đất đã gắn bó hơn nửa đời người, nơi họ sinh con, nuôi dạy con cái và xây dựng cuộc sống.

Khung cảnh bên trong một homestay

Trao đổi với VietNamNet, đại diện UBND xã Kim Anh cho biết việc nhiều cơ sở homestay quanh khu vực hồ Đồng Đò phải tạm dừng hoạt động xuất phát từ vướng mắc trong xác định ranh giới đất. Đối với vấn đề quy hoạch, xã đã tổ chức lấy ý kiến người dân.

Đại diện xã thông tin, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng cho biết, trong tháng 11, Sở sẽ thông báo kết quả rà soát hồ sơ, bản đồ và số liệu thực địa. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ xác định chính xác ranh giới đất rừng và đất nông nghiệp. Sau khi hoàn tất việc này, xã sẽ nhanh chóng tổ chức cắm mốc ngoài thực địa.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường về cho các xã, phường quản lý trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các xã, phường tập trung thực hiện nhiệm vụ xác định ranh giới, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất nông, lâm trường, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 năm nay.