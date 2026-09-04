Theo UBND xã Kim Anh, chính quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế, buộc các cá nhân khắc phục hậu quả do vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng. Các công trình bị xử lý đều thuộc thôn Thái Vụ.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã huy động nhiều phương tiện cơ giới như xe cẩu, máy xúc gầu ngoạm, máy cắt hơi. Công an xã xây dựng phương án bảo đảm an ninh, xử lý người chống đối hoặc cản trở việc cưỡng chế theo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm. Ảnh: H.T

Công trình vi phạm có quy mô lớn nhất là Solara Đồng Đò, do ông N.V.T. làm chủ, với tổng diện tích 475m2. Khu này gồm nhà hai tầng một tum, nhà một tầng, nhà cấp bốn, bể bơi, cổng sắt, sân lát gạch và tường rào.

Trường hợp thứ hai là Homestay Huy Hoàng của bà P.T.T.B., gồm nhiều hạng mục khung sắt kết hợp sàn bê tông, tường gạch và ốp gỗ. Riêng bể bơi rộng 187,2m2, sân bê tông hơn 206m2.

Công trình của ông N.T.D. vi phạm trên tổng diện tích 160,5m2, gồm ba cụm khung sắt, mái bạt, cao từ 3,5 đến 4,5m.

Trường hợp còn lại do ông N.V.H. xây dựng, diện tích 154m2, có kết cấu móng gạch liên kết bằng vữa xi măng cát, cao 3m so với nền đất tự nhiên.

4 trường hợp vi phạm quy mô lớn được xử lý. Ảnh: H.T

Sau khi tháo dỡ, chính quyền xã cho biết sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, không để công trình vi phạm tái xuất hiện trên phần đất đã xử lý.

Việc cưỡng chế được triển khai sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng trước ngày 30/9. Sở cũng đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Rất đông người dân tới hiện trường theo dõi việc cưỡng chế. Ảnh: H.T

Trước đó, vào kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, nhiều villa, homestay quanh hồ Đồng Đò, thuộc khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, đồng loạt ngừng nhận khách.

Trách nhiệm trước hết thuộc Chủ tịch UBND xã

Liên quan sự việc villa, homestay mọc lên trong rừng phòng hộ xã Kim Anh, Đảng ủy UBND TP Hà Nội có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy về kết quả kiểm tra, xử lý.

Theo báo cáo, nội dung báo chí phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên khu vực đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh là "có cơ sở". Hành vi vi phạm của từng chủ công trình là chuyển đất rừng phòng hộ sang mục đích khác.

Các công trình xây dựng kiên cố ở khu vực hồ Đồng Đò và khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn. Ảnh: H.T

Đảng ủy UBND TP Hà Nội cho hay, để xảy ra các vi phạm trên, trách nhiệm trước hết thuộc Chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực kinh tế và Trưởng Phòng Kinh tế xã Kim Anh trong công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội đề nghị Thường trực Thành ủy xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân (thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy quản lý) đã để xảy ra các vi phạm nêu trên.