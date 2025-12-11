Ghi nhận tại Nhà thi đấu thể thao dưới nước tỉnh Quảng Ninh cho thấy, hơn một năm sau khi bão Yagi đổ bộ ngày 7/9/2024, công trình này vẫn chưa được khắc phục xong.
Hệ thống mái giàn không gian của nhà thi đấu bị gãy, sập xuống khu vực bể bơi, ảnh hưởng đến hầu hết các hạng mục công trình.
Bên trong nhà thi đấu, nước bể bơi chuyển màu đục; phao xốp phủ kín mặt bể; nhiều mảng tường tại khu khán đài bị nứt, đổ; các tấm kính xung quanh công trình vỡ, rơi ngổn ngang tại hành lang.
Quan sát bằng mắt thường cho thấy hệ thống mái tại nhiều vị trí bị gãy, hoen gỉ do ngâm trong nước bể bơi thời gian dài.
Bên ngoài công trình, kết cấu khung thép bị biến dạng, các tấm tôn hư hỏng lơ lửng; cỏ dại mọc phủ kín lối đi.
Chiều 9/12, tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, cho biết HĐND tỉnh sẽ nắm bắt thông tin, trao đổi cụ thể với UBND tỉnh về vấn đề này.
Ông Cường nói kinh phí sửa chữa hiện chưa được bố trí đầy đủ; HĐND tỉnh sẽ tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công nói chung và cơ sở này nói riêng. “Nhà thi đấu bị sập, xuống cấp trong thời gian dài, gây mất mỹ quan. Việc sửa chữa đã được mong muốn từ lâu, song cần làm rõ khả năng và lộ trình khắc phục để tạo chuyển biến rõ rệt”, ông Cường cho biết.
Theo ông Cường, việc sửa chữa các công trình thuộc thẩm quyền HĐND sẽ được xem xét trong dự toán ngân sách năm 2025, nhằm bố trí đầy đủ nguồn kinh phí cho các hoạt động đầu tư, cải tạo, sửa chữa, trong đó có nội dung khắc phục hậu quả bão Yagi. Sang năm 2026, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát việc quản lý, sử dụng và sửa chữa các tài sản công này để đánh giá hiệu quả thực hiện.