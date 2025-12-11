Ghi nhận tại Nhà thi đấu thể thao dưới nước tỉnh Quảng Ninh cho thấy, hơn một năm sau khi bão Yagi đổ bộ ngày 7/9/2024, công trình này vẫn chưa được khắc phục xong.

Nhà thi đấu thể thao dưới nước tỉnh Quảng Ninh vẫn ngổn ngang, sau bão Yagi. Ảnh: Phạm Công

Hệ thống mái giàn không gian của nhà thi đấu bị gãy, sập xuống khu vực bể bơi, ảnh hưởng đến hầu hết các hạng mục công trình.

Bên trong nhà thi đấu, nước bể bơi chuyển màu đục; phao xốp phủ kín mặt bể; nhiều mảng tường tại khu khán đài bị nứt, đổ; các tấm kính xung quanh công trình vỡ, rơi ngổn ngang tại hành lang.

Hệ thống khung mái đổ sập hoàn toàn xuống khu bể bơi. Ảnh: Phạm Công

Quan sát bằng mắt thường cho thấy hệ thống mái tại nhiều vị trí bị gãy, hoen gỉ do ngâm trong nước bể bơi thời gian dài.

Khung cảnh đổ nát bên trong nhà thi đấu. Ảnh: Phạm Công

Bên ngoài công trình, kết cấu khung thép bị biến dạng, các tấm tôn hư hỏng lơ lửng; cỏ dại mọc phủ kín lối đi.

Phao xốp phủ đầy trên mặt bể bơi, màu nước đã chuyển đục. Ảnh: Phạm Công

Chiều 9/12, tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, cho biết HĐND tỉnh sẽ nắm bắt thông tin, trao đổi cụ thể với UBND tỉnh về vấn đề này.

Ông Cường nói kinh phí sửa chữa hiện chưa được bố trí đầy đủ; HĐND tỉnh sẽ tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công nói chung và cơ sở này nói riêng. “Nhà thi đấu bị sập, xuống cấp trong thời gian dài, gây mất mỹ quan. Việc sửa chữa đã được mong muốn từ lâu, song cần làm rõ khả năng và lộ trình khắc phục để tạo chuyển biến rõ rệt”, ông Cường cho biết.

Đèn, khung sắt đã hoen rỉ sau thời gian dài ngâm nước. Ảnh: Phạm Công

Nhiều mảng tường đã đổ sập sau khi gió bão tàn phá. Ảnh: Phạm Công

Các tấm tôn bị vò cong vênh nằm bên trong nhà thi đấu. Ảnh: Phạm Công

Hệ thống khung thép bên ngoài nhà thi đấu đã hư hỏng. Ảnh: Phạm Công

Theo ông Cường, việc sửa chữa các công trình thuộc thẩm quyền HĐND sẽ được xem xét trong dự toán ngân sách năm 2025, nhằm bố trí đầy đủ nguồn kinh phí cho các hoạt động đầu tư, cải tạo, sửa chữa, trong đó có nội dung khắc phục hậu quả bão Yagi. Sang năm 2026, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát việc quản lý, sử dụng và sửa chữa các tài sản công này để đánh giá hiệu quả thực hiện.

