Trên trang cá nhân 18 triệu người theo dõi, Trấn Thành vừa thông báo tin vui chính thức khi sẽ góp mặt trong siêu dự án cổ trang quy mô lớn mới nhất của đạo diễn Kim Han Min của xứ sở Kim Chi có tên The Sword - A Legend of the Red Wolf (Thanh gươm - Huyền thoại sói đỏ).

Trấn Thành chia sẻ hình ảnh khi tham gia buổi đọc kịch bản với dàn diễn viên Hàn Quốc.

Phim lấy bối cảnh năm 668 tại vùng Liêu Đông sau khi vương quốc Goguryeo (Cao Câu Ly) sụp đổ. Chuyện phim theo chân Chilseong (do tài tử Park Bo-gum thủ vai), một nô lệ mất trí nhớ phải dấn thân vào đấu trường sinh tử để giành lấy thanh gươm huyền thoại.

Trấn Thành cho biết sẽ đảm nhiệm vai Sol In Gwi (Tiết Nhân Quý) - Tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường thể hiện sức hút uy nghiêm và dẫn dắt cục diện ở phương Bắc và đấu trường sinh tử.

Để chuẩn bị cho vai diễn, anh phải học để diễn được với 3 thứ tiếng: tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ.

Trấn Thành tại cinetour phim "Thỏ ơi!".

Anh chia sẻ: "Thật vinh dự cho Trấn Thành khi được góp mặt trong một dự án siêu to khổng lồ như thế này tại Hàn Quốc. Thành sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để không phụ lòng những khán giả yêu điện ảnh và khán giả tại Việt Nam thân thương đã yêu mến và tin tưởng Trấn Thành trong suốt 2 thập kỷ làm nghề vừa qua".

Trấn Thành sinh năm 1987, xuất thân là diễn viên. Tuy nhiên, 5 năm gần đây anh ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn qua hàng loạt phim doanh thu cao gồm: Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi! với tổng doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng.

Thanh gươm - Huyền thoại sói đỏ đánh dấu lần đầu tiên Trấn Thành tham gia dự án phim quốc tế với tư cách diễn viên. Anh cho biết năm nay ngoài việc tham gia dự án này là kế hoạch thực hiện phim Tết 2027.

Đạo diễn Kim Han Min sinh năm 1969 là đạo diễn nhiều phim hút lượng khán giả kỷ lục ra rạp, lọt danh sách những phim có doanh thu cao nhất lịch sử Hàn Quốc như: Đại thuỷ chiến, Cung thủ siêu phàm...

Trấn Thành kể hậu trường phim 'Thỏ ơi!':