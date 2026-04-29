1. Bắt buộc khai báo nhập cảnh trực tuyến tại một số cửa khẩu

Theo thông báo mới nhất từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam, kể từ ngày 15/4/2026, toàn bộ hành khách mang quốc tịch nước ngoài cũng như người Việt Nam định cư ở nước ngoài (kiều bào) sử dụng thị thực (visa) để nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phải tuân thủ một thủ tục bắt buộc mới: Hành khách cần điền thông tin trước, nhận mã QR và xuất trình khi làm thủ tục.

Quy định này giúp rút ngắn thời gian xếp hàng và tăng hiệu quả kiểm soát, đồng thời là bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa quy định nhập cảnh Việt Nam.