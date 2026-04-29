Theo thông báo mới nhất từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam, kể từ ngày 15/4/2026, toàn bộ hành khách mang quốc tịch nước ngoài cũng như người Việt Nam định cư ở nước ngoài (kiều bào) sử dụng thị thực (visa) để nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phải tuân thủ một thủ tục bắt buộc mới: Hành khách cần điền thông tin trước, nhận mã QR và xuất trình khi làm thủ tục.
Quy định này giúp rút ngắn thời gian xếp hàng và tăng hiệu quả kiểm soát, đồng thời là bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa quy định nhập cảnh Việt Nam.
Khung pháp lý liên quan đến quy định nhập cảnh Việt Nam được cập nhật với các nội dung mới về quản lý cư trú, kiểm soát người nước ngoài và đồng bộ dữ liệu. Việc sửa đổi luật nhằm tăng tính minh bạch, thống nhất giữa các cơ quan quản lý và phù hợp với xu hướng quốc tế.
Một điểm mới đáng chú ý trong quy định nhập cảnh Việt Nam là việc bổ sung các loại visa, đặc biệt hướng tới chuyên gia, nhân lực công nghệ cao và nhóm đối tượng có đóng góp đặc biệt. Đây là chính sách mang tính chiến lược nhằm thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế.
Chính sách visa điện tử (e-visa) tiếp tục được duy trì với quy trình đơn giản, thời gian xử lý nhanh. Danh sách các quốc gia được miễn thị thực ngắn hạn có xu hướng được mở rộng. Điều này giúp quy định nhập cảnh Việt Nam trở nên linh hoạt hơn, tạo điều kiện thu hút khách du lịch và nhà đầu tư.
Dù có nhiều thay đổi, các yêu cầu cốt lõi trong quy định nhập cảnh Việt Nam vẫn được giữ ổn định. Người nhập cảnh cần có hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng, visa hoặc giấy miễn thị thực hợp lệ, đồng thời phải chứng minh mục đích nhập cảnh khi được yêu cầu.
Một trong những định hướng lớn của quy định nhập cảnh Việt Nam năm 2026 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý thông tin người nhập cảnh. Dữ liệu được liên thông giữa các cơ quan nhằm nâng cao khả năng giám sát, phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an ninh quốc gia.