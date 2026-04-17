Ngày 17/4, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị thông tin các hoạt động Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại".

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình thông tin tại hội nghị

Dự kiến, các hoạt động của tuần lễ sẽ diễn ra trong 10 ngày cuối tháng 5.

Điểm nhấn là chương trình khai mạc nghệ thuật “Nét họa ngàn năm”, tái hiện bức tranh tổng hợp kết nối quá khứ - hiện tại, tôn vinh vẻ đẹp Tam Cốc.

Bên cạnh đó là Lễ hội sắc vàng Tam Cốc với các trải nghiệm cánh đồng lúa, đoàn rước lễ vật nông sản và các loại hình nghệ thuật dân tộc.

Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An (Forestival) cũng sẽ được tổ chức với chuỗi hoạt động điện ảnh, mỹ thuật và nghệ thuật đa phương tiện, chủ đề “Chiến binh bình minh”, có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Ngoài ra, Tuần Du lịch còn có Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 - hoạt động giao lưu văn hóa giữa các đoàn nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản, với chủ đề “Giao thoa văn hóa - Lan tỏa năng lượng - Gắn kết tình hữu nghị”.

Lễ hội du lịch biển Ninh Bình cũng sẽ lần đầu tiên được tổ chức.

Bên cạnh đó là các hoạt động như tour du lịch chụp ảnh, triển lãm ảnh nghệ thuật và biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân tộc như múa rối nước, hát chèo, hát xẩm.

Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 bắt đầu bằng khai mạc lễ hội biển lần đầu tiên được tổ chức

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống được tổ chức tại sân bến thuyền Đình Các (khu du lịch Tam Cốc).

Tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trong Tuần Du lịch đón trên 600.000 lượt khách trong 10 ngày, tăng trưởng du lịch 25% so với cùng kỳ, công suất phòng lưu trú đạt trên 85%.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình chia sẻ: “Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 không chỉ là sự kiện du lịch thường niên, mà còn là lời mời gọi bạn bè trong nước và quốc tế về với miền đất di sản, nơi hội tụ thiên nhiên kỳ vĩ, lịch sử ngàn năm và con người thân thiện, mến khách”.

Nhiều chương trình, hoạt động, trải nghiệm hấp dẫn diễn ra trong Tuần Du lịch

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cam kết: “Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Du lịch theo tinh thần an toàn, văn minh, tiết kiệm, hiệu quả; gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững; đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống cộng đồng và tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới”.

Tỉnh Ninh Bình mong muốn tổ chức Tuần Du lịch đa dạng, nhiều màu sắc và nhiều câu chuyện gắn với địa phương, người dân.